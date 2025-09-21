晴時多雲

娛樂 最新消息

巧合？逸祥婚禮撞白白生日 舊愛親曝16字祝福

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕諧星逸祥20日與排灣族歌手紫布爾正若（娃娃）舉辦排灣族傳統婚禮，現場熱鬧非凡，演藝圈好友也紛紛獻上祝福。值得一提的是，他的舊愛白白（白馨儒）也在同一天生日，雖然人未到場，卻在臉書發文大方祝賀：「祝福逸祥新婚快樂，郎才女貌，佳偶天成。」

諧星逸祥舉辦排灣族傳統婚禮。（翻攝臉書）諧星逸祥舉辦排灣族傳統婚禮。（翻攝臉書）

白白在臉書寫下生日感言，提到「920就愛你，從今天起所有重疊紀念日清空，只留下我的生日。」同時不忘對前任獻上誠摯祝福。

白白與逸祥曾有過四年情，2015年一度步入婚約，但最終退婚分手，當年鬧得沸沸揚揚的「紅蟳事件」更讓逸祥背上「紅蟳哥」稱號。雖然外界質疑他小氣，白白後來也澄清當天是父母臨時加入飯局，還要逸祥先動筷，結帳時父母也搶著付錢，強調外界誤會了對方。

白白後來於2020年再婚並育有一女，然而婚姻不順，已於今年4月證實離婚。巧合的是，同個月逸祥也登記與紫布爾正若結婚，並於昨日舉行婚禮，兩人各自走上新的人生道路，昔日糾葛已成過往。

點圖放大header
點圖放大body

