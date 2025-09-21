《暴君的廚師》被轟「扭曲史實」 原作者親曬史料回擊

羅子秦／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《暴君的廚師》收視話題夯，近來卻捲入「歷史扭曲」爭議，部分觀眾對於「朝鮮暴君李憲和明朝使臣並肩而坐，共同觀賽」提出質疑，認為「與史實相差甚遠」，對此，原著網路小說作者朴國宰親自出面回應。

朴國宰透過個人社群上傳《暴君的廚師》某場景截圖，說明：「在1474年刊行的國家官方禮儀書《國朝五禮儀》中，對於如何接待外國使臣有非常詳細的記載。根據〈賓禮篇〉的內容，宴會是在使臣下榻的太平館舉行，使臣的位置設在東側牆邊，而御座（國王的座位）則位於西側牆邊。」

《暴君的廚師》李彩玟（後排左）、明朝宦官「于坤」擔任裁判長。（翻攝自tvN IG）

朴國宰補充說：「這是一種國王與使臣在同一高度相對而坐的座次安排。嚴格來看，使臣的位置甚至比國王還高。依照儒家禮制，座位方向代表等級，東方要高於西方。因此在朝廷中，地位更高的左議政坐在東邊，右議政則在西邊。」

朴國宰指出：「進一步查閱記錄可知，國王需要先向使臣行揖禮，使臣再回禮。原因很簡單，因為明朝使臣是皇帝的代理人，禮儀序列上自然高於朝鮮國王。這與國力或主權沒有任何關係，只是當時的外交慣例，類似於國際場合中的一種外交禮儀。」

他最後表示：「《國朝五禮儀》是在劇中時代僅僅30年前編纂的國家官方禮書，當時很可能就是按照其內容執行的。因此劇中對使臣宴的描寫，是基於官方文獻的正確考證。」強調並無涉及歷史扭曲。

在 Instagram 查看這則貼文 박국재（@gukjae.park）分享的貼文

