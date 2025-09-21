晴時多雲

于朦朧死因成謎 「姐夫」崩潰爆哭發聲

于朦朧11日墜樓身亡，死因疑點重重。（翻攝自微博）于朦朧11日墜樓身亡，死因疑點重重。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國37歲男星于朦朧曾演出《太子妃升職記》、《三生三世十里桃花》、《永夜星河》，演藝路一片看好，11日驚傳墜樓身亡，消息震撼娛樂圈，許多網友不敢置信、留言哀悼，外界更對他過世前一天晚上聚會過程爭議不斷，陰謀論四起，感嘆他死得冤枉。

曾在《新白娘子傳奇》飾演于朦朧「姐夫」的演員李林，在傳出于朦朧死訊後第一時間發文哀悼，更在頭七時特別上香致哀，李林發文淚崩喊：「誰管你，流乾了淚、痛碎了心，沖天怨氣化作雨雲，也撥不開惡霧重重，掩蓋著紅日一輪。摘自《北京曲劇-密室吐實》唱段。」

李林不捨于朦朧過世，爆哭表示：「這麼一條年輕的生命就...逝去了。」透露于朦朧6月生日時2人還相約之後要聚會，沒想到天人永隔。

此外，昨也爆出官方以「排除刑事案件」簡短說明于朦朧墜樓，並未公布更多細節，網友拼湊死亡時間軸，更抖出于朦朧過世前吞下關鍵受虐紅色USB才遭丟下樓，近日網路流出影片3名男子拋屍畫面，疑有「我有恐高，放我回去」聲音，被認為極有可能是他生前最後求饒影片，但此消息未獲證實。

相關新聞：于朦朧傳吞關鍵隨身碟 生前最後求饒影片曝光

