蔡國強「喜馬拉雅山放煙火」挨轟破壞環境 胡采蘋補一槍

〔娛樂頻道／綜合報導〕戶外品牌始祖鳥19日聯合中國爆破藝術家蔡國強，在海拔5500公尺的西藏喜馬拉雅山脈點燃名為「升龍」大型煙火秀，引發輿論痛批製造污染、破壞環境，隨即刪除相關影片與圖像。始祖鳥宣稱，初衷是為了探索高山，未破壞生態。

蔡國強當天傍晚在海拔約5500公尺的西藏喜馬拉雅山脈查瓊崗日地區開啟藝術項目「升龍」，現場影片顯示，蔡國強透過火藥爆破沿著山脊點燃三幕煙火，形成升龍景觀。影片傳出後，在中國社群引發一面倒質疑批評聲浪，有網友痛批此舉不顧喜馬拉雅山脈脆弱的生態，對當地產生環境污染，破壞生態環境，直言：「污染就是污染，別套用藝術裝高大上。」

此外，還有人譏稱蔡國強放了這麼多年煙火，終於「登峰造極」；許多人點名始祖鳥呼籲抵制，直指這是「災難性的商業作秀」。

財經網美胡采蘋則在臉書發文評論此事，她說：「其實蔡國強本來就是一個民族主義、國家主義者，跟中共官方非常親近，設計過北京奧運會的煙火秀，還在中華人民共和國建國60週年大典上擔任總設計師，而且他還曾經在美國首都華盛頓特區的國家廣場上，做過一場『炸聖誕樹』的煙火秀，自稱用中國發明的火藥、炸毀西方的信仰（聖誕樹就是聖嬰耶穌誕生），整場都是黑煙花，還被人民日報等官媒追捧。」

胡采蘋接著表示，結果蔡國強還被歐巴馬政府頒發了美國藝術勳章，白邦瑞在《百年馬拉松》裡面就表示非常不可思議，這種對美國極其不友好的藝術家竟然還被頒獎；現在跑去西藏喜馬拉雅山攻上人家山頭，佈置了「升龍」爆破秀，整個山頭被火藥爆噴，既不環保也不友善，西藏人以雪山聖獅為尊，你一條中國龍爬上人家山頭去爆破，這裡面所謂的藝術意涵是什麼根本不言可喻，幾乎就是在西藏人的聖山上表演一場公開的國族強姦秀。

她最後直言：「看看蔡國強什麼時候會來炸玉山、炸嘉明湖吧，搞不好他都已經想過要怎麼炸了。」

