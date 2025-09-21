晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡國強「喜馬拉雅山放煙火」挨轟破壞環境 胡采蘋補一槍

戶外品牌始祖鳥聯合爆破藝術家蔡國強，在海拔5500公尺的西藏喜馬拉雅山脈點燃名為「升龍」的大型煙火秀。（翻攝自X平台影片）戶外品牌始祖鳥聯合爆破藝術家蔡國強，在海拔5500公尺的西藏喜馬拉雅山脈點燃名為「升龍」的大型煙火秀。（翻攝自X平台影片）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕戶外品牌始祖鳥19日聯合中國爆破藝術家蔡國強，在海拔5500公尺的西藏喜馬拉雅山脈點燃名為「升龍」大型煙火秀，引發輿論痛批製造污染、破壞環境，隨即刪除相關影片與圖像。始祖鳥宣稱，初衷是為了探索高山，未破壞生態。

蔡國強當天傍晚在海拔約5500公尺的西藏喜馬拉雅山脈查瓊崗日地區開啟藝術項目「升龍」，現場影片顯示，蔡國強透過火藥爆破沿著山脊點燃三幕煙火，形成升龍景觀。影片傳出後，在中國社群引發一面倒質疑批評聲浪，有網友痛批此舉不顧喜馬拉雅山脈脆弱的生態，對當地產生環境污染，破壞生態環境，直言：「污染就是污染，別套用藝術裝高大上。」

此外，還有人譏稱蔡國強放了這麼多年煙火，終於「登峰造極」；許多人點名始祖鳥呼籲抵制，直指這是「災難性的商業作秀」。

財經網美胡采蘋則在臉書發文評論此事，她說：「其實蔡國強本來就是一個民族主義、國家主義者，跟中共官方非常親近，設計過北京奧運會的煙火秀，還在中華人民共和國建國60週年大典上擔任總設計師，而且他還曾經在美國首都華盛頓特區的國家廣場上，做過一場『炸聖誕樹』的煙火秀，自稱用中國發明的火藥、炸毀西方的信仰（聖誕樹就是聖嬰耶穌誕生），整場都是黑煙花，還被人民日報等官媒追捧。」

胡采蘋接著表示，結果蔡國強還被歐巴馬政府頒發了美國藝術勳章，白邦瑞在《百年馬拉松》裡面就表示非常不可思議，這種對美國極其不友好的藝術家竟然還被頒獎；現在跑去西藏喜馬拉雅山攻上人家山頭，佈置了「升龍」爆破秀，整個山頭被火藥爆噴，既不環保也不友善，西藏人以雪山聖獅為尊，你一條中國龍爬上人家山頭去爆破，這裡面所謂的藝術意涵是什麼根本不言可喻，幾乎就是在西藏人的聖山上表演一場公開的國族強姦秀。

她最後直言：「看看蔡國強什麼時候會來炸玉山、炸嘉明湖吧，搞不好他都已經想過要怎麼炸了。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中