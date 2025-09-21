晴時多雲

娛樂 最新消息

同框Lulu陳漢典夫妻 楊繡惠開心沾喜氣

楊繡惠（中）開心曬出同框陳漢典（左）和Lulu（右）。（翻攝自楊繡惠臉書）楊繡惠（中）開心曬出同框陳漢典（左）和Lulu（右）。（翻攝自楊繡惠臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵與陳漢典11日閃電宣布結婚，突如其來喜訊震驚各界，小倆口近日首度公開合體現身歌手好友許哲珮的新專輯聽歌分享會，畫面滿是粉紅泡泡。Lulu身為主持人，陳漢典則以低調休閒造型現身，夫妻倆與許哲珮同框時，Lulu更甜蜜靠在陳漢典肩膀上，笑容幸福洋溢。

資深藝人楊繡惠昨（20）日晚間也在臉書曬出同框Lulu與陳漢典，恭喜這對準新人說：「跟lulu一起錄超夜更開心，除了可以親自道聲恭喜，還可以沾沾他們的喜氣，人逢喜事精神爽爽爽。」

而陳漢典剛宣布喜訊，日前參加舞台劇《明星養老院》2.0彩排，監製王偉忠每次和《全民大悶鍋》老班底碰面，都像靈長類動物一樣打鬧不停，在彩排時看到陳漢典、洪都拉斯，還伸手假裝「月下偷桃」，陳漢典立刻拿劇本擋住說：「先不要先不要！這還有用！」王偉忠聞言笑回：「對！還要等著抱孫子！」全場笑聲不斷。

