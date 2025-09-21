小英見謝志偉 第一句話驚問：頭髮怎麼白成這樣？

謝志偉透露有一陣子，老婆三不五時就會問他要不要染個髪，看起來會比較有精神。（翻攝自謝志偉臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕駐德代表謝志偉曾主持民視新聞台談話節目《頭家來開講》，今（21）日一早在臉書發文透露前總統蔡英文看到他時，第一句話有點驚訝問：「你頭髮怎麼白成這樣？」

謝志偉透露他的頭髮早已灰白，只是這次剃得短，看起來幾乎全白了，更表示其實小英也許要說的是：「你怎麼變得這麼蒼老？」這讓他想起2016年銜小英總統之命二度駐德後，沒2年，原本是滿頭的黑社會就已全面轉為灰色地帶。

當時，謝志偉還曾開玩笑地對年輕同仁說：「相信我，認知戰的灰色地帶真的就是從腦袋開始的。」其實有一陣子，老婆三不五時就會問謝志偉，要不要染個髪，看起來會比較有精神。

不過至今謝志偉仍不為所動，他表示 :「一來，我覺得，別人染髪可能看起來會比較年輕，可是，我不認為，我染了，會有這種效果；再來，若有效果，那為了維持效果，就得每隔一陣子都要染，而我知道，我不會有這個時間。」

後來，問他為什麼不染個髮的人越來越多，他們都問得很正經，但謝志偉不曾動搖，他說 :「久了，最後我還掰出個很不正經的理由：我不染髮，因為人言可畏。」

請繼續往下閱讀...

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法