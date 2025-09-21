范瑋琪唱〈最初的夢想〉再「翻車」 高音卡關直接交給觀眾

范瑋琪再度挑戰經典曲〈最初的夢想〉。（翻攝微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕范瑋琪近期動向備受關注。繼《歌手2025》舞台翻車後，她再度挑戰經典曲〈最初的夢想〉，卻因高音唱不上去，索性把麥克風遞向觀眾合唱，意外掀起網路熱議。

網友在小紅書曝光，只見范瑋琪開唱前自我鼓勵「好！預備備！」，還笑著問台下「會唱嗎？」然而正式演唱時，氣息顯得不足，尤其在副歌高音部分無法順利完成，乾脆交由粉絲接力。有人質疑：「想證明自己，卻把難唱的地方交出去」、「根本撐不住」，甚至酸「不如讓中島美雪唱」。不過仍有支持者認為她清唱別有味道，並誇她狀態依舊動人。

請繼續往下閱讀...

范瑋琪近來積極復出，籌備《我們之間的事》巡演，但原訂9月13日於遼寧鞍山開唱的場次卻突然延期。據傳場館可容納4.5萬人，僅低價票銷售一空，中高票區卻銷售不佳，導致主辦疑似難以負擔場地與製作成本，才緊急喊卡。

事實上，她在《歌手2025》補位演出時，因演唱失常而排名墊底淘汰；後續返場投票也未能逆轉局面。隨後與潘瑋柏合唱〈不得不愛〉時，音準問題再度浮現，引來觀眾失望。過去以清新嗓音和多首經典作品走紅的她，復出之路坎坷，不少人也好奇，范瑋琪是否能夠調整狀態，重新贏回歌迷的心。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法