晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

49歲本多RuRu消失20年！定居美國靠他找到人 近況曝光美翻

〔記者陽昕翰／台北報導〕網紅那那大師以特有的幽默風格歌唱方式，成為最受歡迎的網路音樂節目，他所自製的單元《你最近好嗎？》，更掀起無數網友回憶殺，甚至把許多消失於螢光幕前的歌手都找回幕前。

那那大師近來訪問了同恩、洪愛莉、Linda、中國娃娃、林冠吟等藝人，都引發不小騷動，他更大費周章跑到美國訪問已經淡出歌壇的本多RuRu，如此行動派的他，還被稱為是YT屆的「阿亮」，上演現代版的《超級任務》。

那那大師推出個人單曲。（藝和創藝提供）那那大師推出個人單曲。（藝和創藝提供）

那那大師感恩表示：「我很感謝我的觀眾，是他們讓我深信且勇敢把這些消失歌手找回來，也讓我有機會能當面謝謝這些歌手，他們的音樂住在我們的青春歲月裡，我誠心希望他們一定要記得自己是一個很棒的歌手，這是我做這件事的最大動力。」

對唱歌保有極高熱情的他，近期發行個人全新單曲《廁所沒紙》，不僅保有個人瘋癲性格，更是自身曾發生過的慘痛經驗，讓他笑喊：「我是什麼很賤的人嗎？」

49歲的本多RuRu淡出歌壇20年，目前定居美國。（藝和創藝提供）49歲的本多RuRu淡出歌壇20年，目前定居美國。（藝和創藝提供）

那那大師也首次與馬來西亞團隊合作，除了遠赴吉隆坡當地錄音，還在該地拍攝MV，沒想到獲得「巨星級」高規格對待，不但每天準備滿滿食物餵飽大家，甚至還準備生日娘惹糕驚喜突襲，那那不好意思表示：「實在太感謝馬來西亞的工作人員照顧，希望未來能有機會到現場互動演出。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中