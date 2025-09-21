49歲本多RuRu消失20年！定居美國靠他找到人 近況曝光美翻

〔記者陽昕翰／台北報導〕網紅那那大師以特有的幽默風格歌唱方式，成為最受歡迎的網路音樂節目，他所自製的單元《你最近好嗎？》，更掀起無數網友回憶殺，甚至把許多消失於螢光幕前的歌手都找回幕前。

那那大師近來訪問了同恩、洪愛莉、Linda、中國娃娃、林冠吟等藝人，都引發不小騷動，他更大費周章跑到美國訪問已經淡出歌壇的本多RuRu，如此行動派的他，還被稱為是YT屆的「阿亮」，上演現代版的《超級任務》。

那那大師推出個人單曲。（藝和創藝提供）

那那大師感恩表示：「我很感謝我的觀眾，是他們讓我深信且勇敢把這些消失歌手找回來，也讓我有機會能當面謝謝這些歌手，他們的音樂住在我們的青春歲月裡，我誠心希望他們一定要記得自己是一個很棒的歌手，這是我做這件事的最大動力。」

對唱歌保有極高熱情的他，近期發行個人全新單曲《廁所沒紙》，不僅保有個人瘋癲性格，更是自身曾發生過的慘痛經驗，讓他笑喊：「我是什麼很賤的人嗎？」

49歲的本多RuRu淡出歌壇20年，目前定居美國。（藝和創藝提供）

那那大師也首次與馬來西亞團隊合作，除了遠赴吉隆坡當地錄音，還在該地拍攝MV，沒想到獲得「巨星級」高規格對待，不但每天準備滿滿食物餵飽大家，甚至還準備生日娘惹糕驚喜突襲，那那不好意思表示：「實在太感謝馬來西亞的工作人員照顧，希望未來能有機會到現場互動演出。」

