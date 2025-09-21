釜山影展》舒淇現身香港之夜！張震開心交友：未來變老朋友

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由亞洲電影大獎學院（AFAA）與第30屆釜山影展（BIFF）聯合主辦的「香港之夜」（Hong Kong Night），於前天於釜山Paradise Hotel盛大舉行。當晚現場星光熠熠，擠滿超過600位來自世界各地的嘉賓，場面熱鬧。

張震出席釜山影展，現身香港之夜。（亞洲電影大獎學院提供）

張艾嘉今年不僅以監製身份帶領新作《他年她日》（Measure In Love）於釜山舉行世界首映，更於影展開幕禮上榮獲「山茶花獎」，以表彰其作為女性電影人對亞洲影壇的重要貢獻。她在「香港之夜」致辭時表示：「《他年她日》能夠在釜山首映，對我和整個劇組都意義非凡。特別感謝香港電影發展局『薪火相傳計劃』的支持，讓資深電影人能夠與新一代導演攜手創作。」談及創作靈感時，張艾嘉表示，「《他年她日》最難得之處，是能與新一代導演合作，並在過程中學習如何更有效地分配資源，思考在拍攝之外還能延伸出什麼可能性。」

張艾嘉出席，為香港之夜增色不少。（亞洲電影大獎學院提供）

出席嘉賓除張艾嘉外，亦包括演員舒淇、張震、李心潔，以及國際影人劉台午、Justin Min等，片商與影展代表也雲集現場。舒淇笑說：「第一次感受到釜山是這麼人山人海的，認識了很多新面孔，也希望香港電影未來可以更好發展。」張震則說：「香港之夜辦得很成功，看到不少熟悉的身影。電影節的魅力就是可以在這樣的地方結識新朋友，日後又會成為老朋友！」李心潔也表示：「很開心能來到釜山國際電影節的香港之夜，見到很多好久不見的朋友。」

李心潔（左起）、張艾嘉、舒淇在香港之夜齊聚一堂。（亞洲電影大獎學院提供）

香港之夜聚集全球各地的影人交流。（亞洲電影大獎學院提供）

今年亞洲電影大獎的年度主題為「Together We Dare」。被問到從影以來最充滿勇氣的挑戰時，張震回憶起拍攝《道士下山》時的一場高空吊鋼絲相當辛苦，足足有十層樓高，要飛過屋頂，真的是一次很大膽的挑戰。舒淇則分享，自己最大的勇氣來自身份的轉換：「從演員走到導演的角色，第一次當導演是一次很勇敢的嘗試。我覺得有夢想是最美的，有夢想就要去追！」

