娛樂 最新消息

周華健又爆驚喜！小巨蛋唱一半突高喊「掌聲歡迎李宗盛」

周華健今晚登上台北小巨蛋舉辦「少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」，邀請齊豫當嘉賓。（記者胡舜翔攝）周華健今晚登上台北小巨蛋舉辦「少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」，邀請齊豫當嘉賓。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕周華健今（20日）晚第六次登上台北小巨蛋舉辦「少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」，除了邀請齊豫當嘉賓，他突然高喊：「掌聲歡迎李宗盛！」讓全場1.1萬名粉絲非常驚喜。

當周華健喊出好友李宗盛名字，歌迷左顧右盼，想說歌壇大哥大李宗盛真的來當嘉賓嗎？沒想到周華健搞笑說：「掌聲歡迎李宗盛......的作品。」原來他是要唱李宗盛創作、原唱辛曉琪的經典歌曲《領悟》。

周華健今晚登上台北小巨蛋舉辦「少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」。（記者胡舜翔攝）周華健今晚登上台北小巨蛋舉辦「少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」。（記者胡舜翔攝）

周華健笑說：「你們這麼高興，他（李宗盛）在家裡更高興。」得意說每次玩這一招歌迷都很驚喜，似乎都很期待李宗盛出現在他的演唱會上，今晚周華健唱了不少歌曲都是出自李宗盛創作，包括在船上獻唱原由金智娟演唱，李宗盛所寫的《飄洋過海來看你》，另外還唱了李宗盛填詞的《讓我歡喜讓我憂》。

雖然李宗盛沒來，但周華健愛妻來了，他也放閃說老婆是他的「第二生命」，另外已經升格人夫的周華健兒子周厚安今晚也來看演唱會，還有周華健同門歌手徐懷鈺也來捧場。

點圖放大body

