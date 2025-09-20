晴時多雲

娛樂 最新消息

周華健開唱出狀況心情難平復 美聲歌后齊豫爆料為了他捨棄弟弟齊秦

周華健站上台北小巨蛋舉辦「周華健少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」，邀請齊豫當嘉賓。（記者胡舜翔攝）周華健站上台北小巨蛋舉辦「周華健少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」，邀請齊豫當嘉賓。（記者胡舜翔攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「國民歌王」周華健今（20日）晚在小巨蛋舉辦「少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」，由於一開場就發生麥克風出包，台下歌迷聽不到他唱歌的窘境，讓他在唱完《其實不想走》時忍不住說：「我還沒恢復，還在想發生什麼事？」但他金曲連發，還是讓全場歌迷聽得過癮。

周華健站上台北小巨蛋舉辦「周華健少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」，邀請齊豫當嘉賓。（記者胡舜翔攝）

今晚周華健帶來《愛相隨》、《花心》、《讓我歡喜讓我憂》等歌迷愛歌，另外也邀請齊豫當嘉賓，兩人合唱《答案》，以及《天下有情人》，他感謝齊豫早年介紹他去唱廣告歌才有機會出唱片，齊豫笑說：「人家說內舉不避親，我避親了，沒有推薦我弟弟（齊秦），華健聲音更飽滿。」說完開玩笑說：「回去要接到（弟弟）電話了。」由於周華健訴說中學時初次聽到齊豫的《答案》就被感動的往事，齊豫說：「對我來說是奇幻之旅，感受到你中學就聽我的歌了。」

周華健站上台北小巨蛋舉辦「周華健少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」，邀請齊豫當嘉賓。（記者胡舜翔攝）周華健站上台北小巨蛋舉辦「周華健少年的奇幻之旅3.0巡迴演唱會」，邀請齊豫當嘉賓。（記者胡舜翔攝）

另外在9月的演唱會上，齊豫也特別獨唱《九月的高跟鞋》，另外誇讚周華健：「華健最樂觀，不老不衰，永遠快樂開心。」周華健則說自己在奇幻的音樂之旅碰到很多貴人。

