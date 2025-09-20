晴時多雲

娛樂 最新消息

恰米娜CHANMINA爆乳辣翻！1200名張門票完售：太讚了

恰米娜CHANMINA黑色內衣外露，讓人眼睛不知道看哪。（大鴻藝術BIG ART提供）恰米娜CHANMINA黑色內衣外露，讓人眼睛不知道看哪。（大鴻藝術BIG ART提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本Z世代饒舌歌手「恰米娜CHANMINA」於今天（20日）在新莊Zepp New Taipei帶來「CHANMINA AREA OF DIAMOND 3」巡演的台北演唱會，也是她本次巡演的最終場。她身穿黑色鉚釘皮外套、低胸小可愛、牛仔破褲與黑色高跟皮靴火辣登場，大喊「Taipei I miss you so much!」瞬間點燃全場1200人瘋狂尖叫。

恰米娜CHANMINA勁歌熱舞，現場嗨到不行。（大鴻藝術BIG ART提供）恰米娜CHANMINA勁歌熱舞，現場嗨到不行。（大鴻藝術BIG ART提供）

繼2024年首度來台造成票券秒殺後，今年再度登場的她依舊魅力席捲全場，她精心設計歌單，帶來近20首人氣作品熱力演出，勁歌熱舞整整90分鐘，從開場到安可毫無冷場。她以《^_^》揭開序幕，接著《厚顏無恥》、《B級》、《FORGIVE ME》等夯曲連發，恰米娜CHANMINA與女舞者貼面熱舞互動，大膽扭腰、搖擺性感電臀，自信魅力火力全開。她更在台上興奮地喊出「台北場完售！謝謝大家！讚！」並邀約歌迷「現在牽起我的手，跟我一起去東京吧！」之後唱起《Tokyo 4 AM》，還特意將最後一句歌詞改為「Taipei 6:30 PM」，讓歌迷又驚又喜。

恰米娜CHANMINA（中）與女舞者熱舞，辣到爆表。（大鴻藝術BIG ART提供）恰米娜CHANMINA（中）與女舞者熱舞，辣到爆表。（大鴻藝術BIG ART提供）

緊接著《Mirror》、《Never Grow Up》等作品，展現細膩深情的一面，讓全場沉醉其中，末段帶來《美人》、《WORK HARD》等高潮曲目，全場尖叫聲不絕於耳、台下歌迷忘情搖擺身體，完全沈浸在恰米娜CHANMINA的音樂裡面。

恰米娜CHANMINA高舉手要粉絲一起唱。（大鴻藝術BIG ART提供）恰米娜CHANMINA高舉手要粉絲一起唱。（大鴻藝術BIG ART提供）

恰米娜CHANMINA在台上不斷與歌迷互動，嗨聲喊道：「我很開心回來這裡！見到你們好開心！」她感性分享：「這場巡迴繞了日本一圈，現在終於唱到台北，是最後一站了，我很喜歡台北。」心情大好的她，還興奮表示剛抵達就品嚐了心心念念的木瓜牛奶、地瓜芋圓豆花與鹹酥雞。當歌迷關心她是否吃到最愛小吃地瓜球時，她更以中文幽默回應「我沒有《地瓜球》這首歌啦」，讓全場爆笑不已。最後她以安可曲《Sad Song》作結，終場時舞台LED大螢幕突然亮起她的手寫訊息：「謝謝大家來見我，你們超讚的！我會再回來跟你們見面，我愛你們！」，這份驚喜瞬間引發全場感動與驚呼。

恰米娜CHANMINA帥氣十足。（大鴻藝術BIG ART提供）恰米娜CHANMINA帥氣十足。（大鴻藝術BIG ART提供）

