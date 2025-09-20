William、媽落水要救誰？泳將Est不怕送命題：一手救一個

William（左）、Est今天在Legacy Taipei舉行見面會，活動前接受訪問，展現好交情。（無限娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕泰星William、Est合作BL劇《心跳節拍》，人氣水漲船高，兩人今天（20日）在台舉行見面會，門票迅速完售。由於Est是游泳國手出身，被問到如果William跟媽媽掉到水裡會救誰？Est自信滿滿的說「我兩個都可以救」，一手救一個，霸氣十足。

Est前年因出戰杭州亞運受到關注，其實他2016年就曾來台參加游泳比賽，當時只記得去了西門町，這次希望能品嘗火鍋、珍奶，想去台北101走走看。他分享，當選手的時候可以大吃大喝，因為比較容易燃燒卡路里，當演員後運動量減少，要花點心思保持身材。William也想吃麻辣鍋、珍奶，更想去西門町，想要感受流行趨勢、購物。

請繼續往下閱讀...

Est是游泳健將，身材超好。（無限娛樂提供）

兩人手上的紅線格外引起關注，原來是他們在《心跳節拍》播到第4集，一起前往寺廟求來的紅線，且還幫對方綁在手上。William求的是事業運，心裡小小許願，Est認為他們是工作夥伴，也是為彼此增加好運。William認為，「我綁了之後，不知道是不是心理作用，生活變好、順利，也有貴人相助。」Est則覺得雖然沒有科學根據，但心裡更踏實了。

William手上的紅線引來關注，原來是他與Est一起求來的。（無限娛樂提供）

《心跳節拍》是William首次跨足戲劇演出，他特別感謝拍攝期間有前輩Est給予演技上的指導。Est則謙虛表示，自己其實也是第一次挑戰BL題材，「不是說我比較厲害，就是一起進步、互相成就。」被問到事後是否曾看過劇中尺度大、親密的片段時，兩人坦言曾在公司一起觀看，William看向Est，靦腆笑說：「當然會害羞，有一些比較特別的畫面，一開始還會跟別人一起看，後來就變成自己偷偷看了。」

William受訪時十分可愛。（無限娛樂提供）

近期兩人頻繁一同出席活動，被問到彼此是否曾有讓對方感動的時刻？William笑說，自己有時候像小朋友，常常忘東忘西，沒有這麼顧全大局，所幸細心的Est像哥哥一樣照顧他。Est則提到，先前兩人舉辦Fancon時，William曾用第一視角紀錄他，並偷偷製作成驚喜影片，還在活動現場送花給他，讓他相當感動，「沒想到驚喜能夠做到這種程度！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法