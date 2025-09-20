台日友好！滅火器堅持「一年一約」日本開唱：就像我們第二個家

滅火器與bacho在橫濱以音樂會友。（火氣音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕成軍25週年的滅火器樂團前進日本開唱，場次包括札幌、宮古、大阪、橫濱以及東京，他們是首次來到橫濱演出，與兵庫搖滾團bacho合體開唱，主唱北畑欽也還在台上用中文喊話：「我的朋友是柯光（滅火器鼓手），柯光的朋友滅火器也是我的朋友。」展現深厚交情，讓樂迷感受音樂跨越國界的力量。

滅火器實現與日本樂迷「一年一約」的承諾，踏上10天的日本巡迴。首站滅火器與一起巡演多次的日本傳奇龐克樂團HUSKING BEE再次攜手於札幌演出，HUSKING BEE帶著滅火器品嚐許多札幌美食，讓團員滿意直呼：「為什麼北海道馬鈴薯這麼好吃！」

主唱楊大正感性說：「這次巡迴看到很多陪伴滅火器的老面孔，不管是日本歌迷、台灣人、還有中國、香港來的朋友。很多時候我們會被問『你們到日本那麼遠，也沒有賣很多票，為什麼要去？』我想就是為了跟大家相見，這對我們來說是很重要的事。」楊大正也表示，被近來剛升上大聯盟的鄧愷威、U18大展身手的陳世展以及在日本火腿隊活躍的古林睿煬紛紛鼓勵到，「他們說他們從滅火器的音樂裡得到前進的力量，我也從他們的回饋中得到很大的力量。」

滅火器去年成為宮古市的觀光大使，今年特別以觀光大使的身份到宮古市參與一年一度的秋祭舉辦特別演出，團員換上特別訂製的祭典用和服及外衣，感動直說：「真的很感動，東北就像我們的第二個家一樣！」演出最後，滅火器不忘向日本樂迷喊話，11月一定要在台灣舉辦的「火球祭」相見。

