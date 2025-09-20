《96分鐘》全台賣破7600萬 最沉浸體驗還有影人到場太High了吧

《96分鐘》開場就在信義區拍攝，在此觀影更身歷其境。（華影國際提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《96分鐘》透過災難的極限時刻，帶出親情、愛情與人性光輝，讓觀眾在感受緊張驚險的同時，也忍不住跟著角色的遭遇一同落淚。電影上映邁入第三週，目前全台票房突破7600萬，QA影人場仍然活動滿滿，尤其六日兩天更是火力大鎖定。

監製鄒介中與導演洪子烜感謝觀眾的大力支持，表示《96分鐘》不僅是台灣電影產業在題材與規模上的突破，更希望讓觀眾在娛樂之餘，也能思考人性選擇與面對危機時的勇氣。

隨著票房持續在全台各地延燒，電影方也持續舉辦驚喜活動，回饋一路支持電影的影迷。也因為該片開場就在信義威秀拍攝，不少網友笑喊「在信義威秀看，更身歷其境！」、「滿滿的沉浸感」，彷彿就能與男主角林柏宏身處拆彈現場那麼有感。

因此明天週日（21日）在信義威秀影城舉辦的QA活動，更好康大放送，只要觀眾大膽提問，就有機會抽到「獨家」影人簽名海報。《96分鐘》全台持續熱映中。

出席影人詳見圖卡資訊，影人出席場次如下，簡直跑好跑滿！

《96分鐘》週日影人場次。（威秀影城提供）

09/21（日）

13:20 MUVIE CINEMAS 台北松仁 映後

14:40台北信義威秀影城 映後

15:40台北信義威秀影城 映後

17:05台北信義威秀影城 映前

18:05台北信義威秀影城 映前

18:05台北京站威秀影城 映後

19:25台北西門威秀影城 映後

