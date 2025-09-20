晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王一博賽車勇奪第3名 粉絲嗨誇「命裡帶獎」

王一博賽車勇奪第3名 粉絲嗨誇「命裡帶獎」賽車手王一博（左）與搭檔潘君臨的85號車組奪得「C​​hina GT 2025賽季收官站」第一回合正賽GT3 AM組別季軍。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星王一博參加賽車飆出第3名，讓現場數萬名粉絲嗨翻天。王一博搭檔隊友潘君臨駕駛85號奧迪賽車，參加China GT中國超級跑車錦標賽上海收官站，在9月20日的第一回合正賽中榮獲GT3 AM組別季軍，粉絲及專家稱讚他開得很穩頂住壓力，在高手雲集的比賽中成功突圍。

飆出好成績，王一博舉拳歡呼。（翻攝自微博）飆出好成績，王一博舉拳歡呼。（翻攝自微博）

賽後王一博舉拳歡呼，並與潘君臨激動擁抱慶祝，現場氣氛非常熱烈。而站上頒獎台領獎後得噴灑香檳，王一博被調侃開香檳的技術笨笨的，但有前幾次經驗已越來越熟練。

此次參賽是王一博繼2024年後再參與China GT賽事，延續他跨界的「職業賽車手」身分標籤。第二回合正賽將於9月21日舉行，粉絲及媒體對他的表現抱持更高期待，高呼「一博最棒！明日再戰！賽道平安！」

王一博頂住壓力開車很穩，在高手雲集的比賽中成功突圍。（翻攝自微博）王一博頂住壓力開車很穩，在高手雲集的比賽中成功突圍。（翻攝自微博）

王一博以GT3 AM組季軍成績完成China GT上海收官戰首日賽事，賽場表現引發各界廣大關注，再度強化他作為「多領域突破者」（演員、賽車手、探險家）的正能量形象；賽事結果也印證了粉絲誇讚他「命裡帶獎」的得意和引以為榮。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中