王一博賽車勇奪第3名 粉絲嗨誇「命裡帶獎」

賽車手王一博（左）與搭檔潘君臨的85號車組奪得「C​​hina GT 2025賽季收官站」第一回合正賽GT3 AM組別季軍。（翻攝自微博）



葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星王一博參加賽車飆出第3名，讓現場數萬名粉絲嗨翻天。王一博搭檔隊友潘君臨駕駛85號奧迪賽車，參加China GT中國超級跑車錦標賽上海收官站，在9月20日的第一回合正賽中榮獲GT3 AM組別季軍，粉絲及專家稱讚他開得很穩頂住壓力，在高手雲集的比賽中成功突圍。

飆出好成績，王一博舉拳歡呼。（翻攝自微博）

賽後王一博舉拳歡呼，並與潘君臨激動擁抱慶祝，現場氣氛非常熱烈。而站上頒獎台領獎後得噴灑香檳，王一博被調侃開香檳的技術笨笨的，但有前幾次經驗已越來越熟練。

此次參賽是王一博繼2024年後再參與China GT賽事，延續他跨界的「職業賽車手」身分標籤。第二回合正賽將於9月21日舉行，粉絲及媒體對他的表現抱持更高期待，高呼「一博最棒！明日再戰！賽道平安！」

王一博頂住壓力開車很穩，在高手雲集的比賽中成功突圍。（翻攝自微博）

王一博以GT3 AM組季軍成績完成China GT上海收官戰首日賽事，賽場表現引發各界廣大關注，再度強化他作為「多領域突破者」（演員、賽車手、探險家）的正能量形象；賽事結果也印證了粉絲誇讚他「命裡帶獎」的得意和引以為榮。

