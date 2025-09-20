許光漢吻戲親30分鐘 袁澧林見高顏值避嫌：不能外貌協會

許光漢出席《他年她日》見面會。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《他年她日》今天（20日）在南港LaLaport舉行見面會，許光漢、袁澧林及導演龔兆平在活動前受訪，提到片中的亮點「飛天吻」，許光漢坦言這是史上最困難的吻戲，因為那一整場戲拍攝時間不但很緊湊，還必須要跑來跑去，甚至要用手把袁澧林上半身壓著吻，實在很辛苦。

袁澧林（左）在《他年她日》中吊鋼絲與許光漢拍攝飛天戲，雖然畫面唯美，實際拍攝過程卻相當辛苦。（甲上娛樂提供）

許光漢、袁澧林在片中大談跨越時空的戀愛，袁澧林飾演的「安晴」受到重力影響飛了起來，讓許光漢飾演的「薯仔」苦苦追趕。提到這場戲，許光漢表示兩人都有不同辛苦，「我要一直跑、一直追，因為3天跑了不同地方、又摔倒。」導演龔兆平表示，看到許光漢一直摔倒，其實有點不好意思，不過辛苦的是袁澧林，吊鋼絲凌空，沒拍完就掛在上面，還要有個人在下面扶著她。

許光漢、袁澧林、導演龔兆平出席《他年她日》見面會。（記者王文麟攝）

袁澧林吊鋼絲還要360度翻轉，腰瘀青、腳很痛，拍第一個CUT時還大叫，讓導演龔兆平超緊張，嚇得衝出來，「因為我感覺她人要撞到垃圾堆了，那是第一條畫面，我嚇了一跳、跑出來，結果看到她笑得很開心。」袁澧林則被導演龔兆平所打動，「我那一刻很感動，他是衝出來說『妳沒事吧』。」

袁澧林出席他年她日見面會。（記者王文麟攝）

至於許光漢、袁澧林的「飛天吻戲」，由於是「女上男下」，袁澧林的腳還用鋼絲吊著騰空，許光漢必須HOLD住袁澧林的上半身，要把她壓下來吻。許光漢坦言，這是他拍過最難的吻戲，「時間真的滿緊湊的，算是滿辛苦的，也只有很短的時間CHECK。」袁澧林則認為，要拍浪漫的吻戲，但下半身的腳卻要很用力，這場吻戲給她很「切割」的感覺。吻戲拍了30分鐘，沒有想像中的浪漫，許光漢、袁澧林都滿辛苦，更別說享受了。不過導演龔兆平笑說：「我看得很享受。」

許光漢出席《他年她日》見面會。（記者王文麟攝）

許光漢被問到詮釋「純愛戰士薯仔」的心路歷程，他表示薯仔一愛就是數十年，而且角色年齡跨度很大，相當有挑戰，「比較困難的部分是，當我飾演的薯仔長大後第一次遇到安晴，張姐（監製張艾嘉）告訴我必須在一個鏡頭裡表現出累積一年的思念。」袁澧林則說：「對我的角色安晴來說，薯仔的魅力像洋蔥一層一層撥開，他從很煩的小屁孩變成熱衷學醫的學生，尤其是許光漢飾演的薯仔長大後，我們第一次見面的那場戲很魔幻，要表現出兩人的化學變化，又要拿捏分寸，避免太過外貌協會的感覺。」

許光漢出席《他年她日》見面會。（記者王文麟攝）

他們最近行程滿檔，明天要參加釜山影展之外，還要前往亞洲各地宣傳，袁澧林第一次參加釜山影展，聽說可能會看到導演西恩貝克，好友鍾雪瑩推薦她可以準備西恩貝克《艾諾拉》的T恤追星。記者關心最近還在拍戲的許光漢能否在「蔡依林睡覺時間」（21:30）好好睡覺？許光漢坦言沒辦法，還開玩笑說「早上9點半吧」，不過他強調會在飛機上補眠，有時候上飛機就睡死了。他在退伍後至今還沒適應現在的步調，今天臉上還冒出痘痘，表示「再給我一些時間慢慢適應一下。」

許光漢出席《他年她日》見面會。（記者王文麟攝）

今天大約有破千名的粉絲支持，許光漢有感而發：「每次聽到有不同地方來的粉絲，都會覺得非常開心，當然也會希望能夠嘗試不一樣的作品，看到更不一樣的自己，好好回饋給粉絲。」《他年她日》10月3日在台上映。

