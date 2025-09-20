蕾菈離婚後裸上身出鏡 坦承「用UU作畫」是愛自己的印記

蕾菈最新一支影片因用「胸部作畫」而掀起網友討論。（翻攝自IG/YouTube）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅蕾菈日前宣布與DJ湯宇結束婚姻，恢復單身生活後，她先飛往韓國調整心情，近日又在YouTube拋出最新影片。影片中她大膽裸上身，以胸部沾染顏料創作，尺度相當火辣，在網路上掀起熱烈討論。

蕾菈在影片中透露，這支影片其實是她長久以來的計畫，分享這是兩度懷孕加上哺乳過程，因體重起伏導致胸型嚴重下垂，讓她產生強烈的不安全感。所以今年5月，她選擇再度進行隆乳手術，並透過「用胸部作畫」的方式，為自己留下象徵自我接納與勇敢的印記。

過去蕾菈就曾直言對身材轉變相當困擾，懷孕時罩杯一度飆升到H，瘦身後卻因體脂下降導致胸型鬆弛如「水袋」。這次她藉由藝術表現重新擁抱自己，完成的作品以粉色調營造浪漫氛圍，讓她開心直呼：「是送給年輕自己的紀念品」，也再度展現她敢於突破形象的一面。

