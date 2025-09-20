晴時多雲

娛樂 最新消息

華視爆資深男主播性騷 電視台發聲：積極進行調查

華視傳出男主播性騷女同事案件。（資料照）華視傳出男主播性騷女同事案件。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕三立日前才有江祖平出面控遭高層之子龔益霆下藥性侵，如今又傳出華視有男主播性騷女同事案件，華視稍早也透過聲明做回應。

據《聯合報》傳出性騷案件的是資深且有家室的台語主播，5年來傳逾矩訊息給有家室的女員工，該名女員工不堪其擾，最終告到勞工局，而對此，華視強調針對本案，華視將積極進行調查。若查證屬實，將依公司規範嚴懲不貸，也會確保當事人之權益及照顧其身心安全。本公司將持續強化員工性平教育，確保每位員工都能在安全與互相尊重的環境中工作。

華視也表示，對於職場性騷擾零容忍，並始終致力於維護員工權益。華視依《性別平等工作法》等相關規定，設有「性別平等工作暨工作場所性騷擾申訴處理委員會」，過往亦遵循法規及內部規定，公正公平處理申訴案件。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

