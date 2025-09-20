晴時多雲

娛樂 最新消息

周思潔唱一半黑衣人衝上台脫褲 身份曝光是大咖天王

周思潔演唱會；嘉賓康康。（記者陳奕全攝）周思潔演唱會；嘉賓康康。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕65歲的玉女歌手周思潔復出歌壇，今天在台北國際會議中心舉辦「不晚」演唱會，她唱到一半不忘宣傳自己的座談會，台下突然有名全身黑衣的男子舉手提問費用，還驚呼：「怎麼那麼便宜！」最後才發現是演唱會嘉賓康康。

周思潔演唱會。（記者陳奕全攝）周思潔演唱會。（記者陳奕全攝）

綜藝天王康康被周思潔請上舞台，先是開玩笑說要回永和的家換衣服，周思潔說「沒關係」，隨後康康突然喊熱，當場在台上把連帽外套和褲子都脫掉，原來早穿好了橘色亮片外套登台，幽默笑說：「我早就穿好，想說妳會叫我上來唱。」

周思潔演唱會；嘉賓康康。（記者陳奕全攝）周思潔演唱會；嘉賓康康。（記者陳奕全攝）

周思潔演唱會；嘉賓康康。（記者陳奕全攝）周思潔演唱會；嘉賓康康。（記者陳奕全攝）

康康自己準備了樂譜給樂手，與周思潔深情合唱台語經典《傷心酒店》，打趣「我去酒店都不喝酒，我去解救少女！」最後還獨唱《情人的眼淚》，打趣：「歡迎大家來到康康世界巡迴演唱會。」感謝周思潔幫忙暖場。

周思潔演唱會。（記者陳奕全攝）周思潔演唱會。（記者陳奕全攝）

周思潔圓夢舉辦大型個唱，現場寵粉大方抽出咖啡券、摸彩回饋粉絲。安可時，周思潔選唱《不晚》收尾，她感性說：「現在就是人生最棒的年紀！減17歲才是真正的年齡，活著就是最好的禮物，只要還有熱情，永遠都不晚！」氣氛溫馨動人。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

