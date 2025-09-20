有內鬼？《折腰》宋祖兒2度遭舉報人指控 網嗆：是怕她紅嗎？

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星宋祖兒2023年遭爆逃漏稅，陷入風波的她神隱消失在螢光幕前長達一年半，直至今年工作室出面澄清，她才在四月時正式復出。不料，過去舉報她的人近日又再度出現，指控她將做醫美療程的費用報公帳，引發網友熱議。

中國女星宋祖兒二度遭舉報人指控「醫美費用報公帳」再次陷入爭議，不過網友不買單，為宋祖兒打抱不平。（翻攝自微博）

據舉報人表示，自己在2023年12月就曾實名舉報宋祖兒逃漏稅，當時她被相關部門約談，並要求補繳272萬人民幣（約1170萬台幣）稅款。不過，近日這位舉報人聲稱「再度」舉報宋祖兒，除了指控她在稅務調查期間偷補繳562萬人民幣（約2400萬台幣）款項，還爆料她將金額高達27萬元人民幣（約116萬台幣）的醫美費用報公帳，消息一出隨即掀起熱議。



對此次指控，不少網友不買單，甚至懷疑舉報人動機不單純，發現舉報人IP定位不斷改變，紛紛留言為宋祖兒打抱不平：「感覺是內鬼」、「來來回回一直整她，是怕她紅嗎？」，其中也有網友直言：「藝人醫美服裝不算成本嗎？公司買車、洗車都能報銷」，並指出若真的有問題，稅務局官網應會有資料公告，不過至今無任何消息，並呼籲大眾不要輕易相信謠言，等待官方說明。

