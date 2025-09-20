晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

有內鬼？《折腰》宋祖兒2度遭舉報人指控 網嗆：是怕她紅嗎？

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星宋祖兒2023年遭爆逃漏稅，陷入風波的她神隱消失在螢光幕前長達一年半，直至今年工作室出面澄清，她才在四月時正式復出。不料，過去舉報她的人近日又再度出現，指控她將做醫美療程的費用報公帳，引發網友熱議。

中國女星宋祖兒二度遭舉報人指控「醫美費用報公帳」再次陷入爭議，不過網友不買單，為宋祖兒打抱不平。（翻攝自微博）中國女星宋祖兒二度遭舉報人指控「醫美費用報公帳」再次陷入爭議，不過網友不買單，為宋祖兒打抱不平。（翻攝自微博）

據舉報人表示，自己在2023年12月就曾實名舉報宋祖兒逃漏稅，當時她被相關部門約談，並要求補繳272萬人民幣（約1170萬台幣）稅款。不過，近日這位舉報人聲稱「再度」舉報宋祖兒，除了指控她在稅務調查期間偷補繳562萬人民幣（約2400萬台幣）款項，還爆料她將金額高達27萬元人民幣（約116萬台幣）的醫美費用報公帳，消息一出隨即掀起熱議。

對此次指控，不少網友不買單，甚至懷疑舉報人動機不單純，發現舉報人IP定位不斷改變，紛紛留言為宋祖兒打抱不平：「感覺是內鬼」、「來來回回一直整她，是怕她紅嗎？」，其中也有網友直言：「藝人醫美服裝不算成本嗎？公司買車、洗車都能報銷」，並指出若真的有問題，稅務局官網應會有資料公告，不過至今無任何消息，並呼籲大眾不要輕易相信謠言，等待官方說明。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中