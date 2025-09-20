晴時多雲

娛樂 最新消息

舉報人2度爆料！指控《折腰》宋祖兒「116萬醫美報公帳」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星宋祖兒因與男星劉宇寧主演《折腰》再度爆紅，人氣上漲的她在2023年陷入逃漏稅風波，一度神隱沉寂多時，直至去年工作室才出面澄清。而宋祖兒直到今年四月才正式回到螢光幕前，並因《折腰》圈粉無數。不料近期昔日舉報她的人再度向稅務部門舉報，指控宋祖兒在稅務調查期間繳納562萬人民幣（約2400萬台幣），甚至指出她以自己的醫美費用報公帳，引發網友熱議。

中國女星宋祖兒因主演《折腰》再度爆紅，在2023年曾陷入逃漏稅風波而神隱，今年四月才返回螢光幕前，不料卻又被舉報人二度指控將醫美費用報公帳。（翻攝自微博）中國女星宋祖兒因主演《折腰》再度爆紅，在2023年曾陷入逃漏稅風波而神隱，今年四月才返回螢光幕前，不料卻又被舉報人二度指控將醫美費用報公帳。（翻攝自微博）

該舉報人聲稱，宋祖兒在稅務調查期間繳納562萬人民幣（約2400萬台幣），舉報人認為其繳款時間與金額不尋常，懷疑是因宋祖兒被通知立案調查後才心虛補繳，並且提及早在2023年底就實名舉報宋祖兒逃漏稅，而她也被相關部門約談，被要求補繳272萬人民幣（約1170萬台幣）稅款。

繼先前稅務問題，如今又被爆出金錢風波，舉報人再度出現，指控宋祖兒將自己做醫美療程的費用報公帳，甚至金額高達27萬元人民幣（約116萬台幣），消息曝光後再度掀起網友討論，至今宋祖兒及工作室仍未出面澄清。

