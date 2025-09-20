逸祥下17樣聘禮娶歌手妻 「排灣族傳統婚禮」盛大場面曝

逸祥今舉辦排灣族傳統婚禮，娶原住民歌手老婆紫布爾正若。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕自《大學生了沒》班底出道的36歲「逸祥」黃逸翔今年4月在臉書宣布和原住民歌手老婆紫布爾正若登記結婚。今（20）日舉辦排灣族傳統婚禮，逸祥也透過直播分享婚禮盛況。

逸祥透露婚禮流程要先到新娘家中下17樣聘禮，在女方家點收後，就是吟唱古謠，接著新娘會乘坐轎子而來，從直播的畫面中來看也可以看到賓客眾多，相當熱鬧。

逸祥與紫布爾正若交往5年，如今甜蜜完婚，逸祥也曾驕傲表示自己成為原住民女婿，透露岳父母是電視人更是資深的文化工作者，「從他們身上，我深刻感受到台灣原住民文化的溫暖、堅韌與獨特之美，他感謝岳父母從彼此認識的第一天起，就把他當成自己的孩子照顧，更表示岳父母不僅在生活、知識、工作、經濟上給予他無盡的支持，也讓逸祥在台北這座城市，多了一個真正的「家」。

