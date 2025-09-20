晴時多雲

娛樂 最新消息

孫德榮無力發文致歉：讓逝者安息 盼有力人士幫助于朦朧

孫德榮（左）曾透露自己是于朦朧（右）進入演藝圈的啟蒙老師。（翻攝自FB/微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧因出演《三生三世十里桃花》、《太子妃升職記》而走紅，未料，他在9月11日驚傳墜樓身亡，享年37歲。由於外界持續爆出疑點，傳出並非單純意外，甚至指向可能有演藝圈與高層人士介入，使事件更加撲朔迷離。

然而，昔日跟于朦朧有師徒情誼的資深經紀人孫德榮，今（20）日二度透過社群發聲，表示自己因無力伸張正義深感抱歉。孫德榮先前表示，于朦朧是自己一路看著成長的藝人，在他心中是如親兒子般的存在。還曾強調，要為愛徒討回尊嚴，更要協助揭露演藝圈不合理的黑暗規則，盼望粉絲們保持團結，持續追尋事件真相。

孫德榮發文致歉。（翻攝自FB）

根據（20）孫德榮的貼文透露，他本人因健康欠佳，無法親赴北京追查，「希望能把事情交給更有力量和影響力的人去推動」，並強調自己能力有限，懇求外界接力揭露實情。他盼望讓于朦朧安息，也讓仍在世的人獲得保障，最後更向支持者深深鞠躬致歉，吐露自己「沒有做得很好」，所有人繼續一起努力的話，總能等到真相水落石出的那天。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

