遭前經紀人控訴忘恩！威尼斯影后辛芷蕾公開承認當年「這件事」

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕39歲的中國女星辛芷蕾在《如懿傳》中飾演「嘉貴妃」登上事業巔峰，更憑著電影《日掛中天》奪下第82屆威尼斯影展影后寶座，身價更傳出三級跳，突破2千萬新台幣，人氣爆紅。不過，在事業蒸蒸日上之時，前經紀人梁婷發文指控辛芷蕾，指出她當年並未感念舊情，甚至在雙方訴訟結束後依然難釋前嫌。

中國女星辛芷蕾日前遭前經紀人梁婷發文控訴「忘恩」。（翻攝自IG）

梁婷近日在微博發文控訴，回憶當年辛芷蕾初入演藝圈時只是禮儀新人，是因看準她的才華決定簽下合約，安排其進行才藝培訓、宣傳推廣，甚至資助她進入中央戲劇學院進修表演課程，期間薪資照付。而梁婷更透露，當時為了幫辛芷蕾爭取戲劇演出，請好友范冰冰出面遊說投資方，多次推薦辛芷蕾給導演，可見自己是費盡心思為辛芷蕾鋪路。

然而合作多年後，辛芷蕾卻在2015年以「不作為」為由向梁婷提出解約，讓她感到心寒，更表示，辛芷蕾在國際舞台上奪影后時，沒有在致謝名單中提及她，直言：「喊我8年婷媽的演員，在飛升成鳳凰之後，卻徹底拋棄了我。」對此辛芷蕾也發文親自回憶，坦言自己至今仍沒有勇氣當面向梁婷道謝，且承認當年食言，並未在領獎台上第一個感謝梁婷。而最後她也公開致謝「讓有機會從一個普普通通的東北小城女孩有機會走到威尼斯，讓我有夢可做。」表示若有機會，仍期望未來能再次合作。

