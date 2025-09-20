晴時多雲

娛樂 最新消息

于朦朧墜樓驚傳與「她」有關？ 網質疑：多次提及卻不做澄清

近期網友整理出許多有關于朦朧（左）墜樓的疑點，未料竟和某女星高度重疊。（翻攝自微博）近期網友整理出許多有關于朦朧（左）墜樓的疑點，未料竟和某女星高度重疊。（翻攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星于朦朧9月11日驚傳墜樓身亡，雖然工作室表示純屬意外事件，但消息一出便在網路上掀起眾多質疑。多段影片與語音檔案接連曝光，甚至有網友懷疑政壇與影視圈人士涉入，整起事件相當耐人尋味。

然而，有網友翻出女星宋伊人8月10日聚餐時分享的照片，其中一張「live圖」背景聲響疑似有人喊出「他現在一直在反抗」，僅三天後，于朦朧的太陽穴附近就出現瘀痕，巧合讓人起疑。也有說法指出于朦朧8月底疑遭囚禁於北京朝陽區的高檔社區，而宋伊人正好是該小區住戶，地點重疊更引起外界討論。

宋伊人因刪除微博評論而引起網友質疑。（翻攝自微博）宋伊人因刪除微博評論而引起網友質疑。（翻攝自微博）

根據網友整理，在事發後，與會的程青松、高泰宇、方勵等人紛紛澄清不在場或否認涉入，但宋伊人始終未正面回應。她的微博更被大批網友湧入追問：「聚餐究竟發生什麼事？」、「是不是跟妳有關才一直不出面澄清」，超過萬則留言隨後遭到刪除，不少人認為「此地無銀三百兩」，她或許是因為網友解讀正確而感到心虛了

同時，一段疑似于朦朧受虐的模糊影片在網上流傳，畫面中一名女子手持手機拍攝，網友比對吊飾細節後，驚覺與宋伊人使用的相似。雖然種種疑點讓外界質疑聲不斷，但目前並無證據證明宋伊人與于朦朧的墜樓有直接關係，相關傳言仍未被證實。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

