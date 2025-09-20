千人擠爆！許光漢見面會「4層樓全滿」 袁澧林被嚇到

許光漢、袁澧林出席他年她日見面會。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕許光漢、袁澧林及導演龔兆平今天（20日）為宣傳奇幻愛情鉅片《他年她日》，於下午現身南港LaLaport 1F中央廣場舉辦「就愛《他年她日》電影預售票見面會」，吸引近千名粉絲共襄盛舉，商場4層樓更是被擠得水洩不通，可見他們的超高人氣。許光漢退伍後與粉絲同歡，搶頭香的是一名8旬阿嬤，不到凌晨5點就現身在隊伍第一位，許光漢聽到驚訝的說：「不要這樣呀！她身體還好嗎？」承諾會好好寵粉。

活動在下午1點半準時開始，由主持人黃豪平熱情揭開序幕，特別點出見面會選在9月20日舉辦，暗藏「920＝就愛你」的浪漫密碼，瞬間點燃全場粉絲熱情。隨後，導演龔兆平、許光漢、袁澧林驚喜現身，尖叫聲直衝天花板，近千名粉絲揮舞手機狂拍，現場氣氛瞬間沸騰，袁澧林被人潮嚇到，沒想到真的有這麼多人來，更大讚許光漢的粉絲都很漂亮又很辣。

見面會的「提問卡時間」環節，由許光漢及袁澧林從滿滿的卡片中抽出幸運粉絲的問題，並現場回答。有粉絲詢問許光漢，有沒有為了角色做出很不像自己的事情，許光漢表示：「應該是為了這部電影留長頭髮吧，這是我一直想做的事，但演員頭髮不是自己的，要留給劇組，這是我平常不像自己的事情。」袁澧林認為，許光漢私底下給人很穩、很靜且很低調的人，不過演戲時卻變得很有energy，一喊action就立刻投入角色，十分專業。許光漢笑說：「我悶騷啦！」

現場問到，是否願意為了一瞬間犧牲一輩子？導演龔兆平認為很值得，好好感受瞬間，那一剎那也能是永恆，袁澧林認為最重要的是轟轟烈烈的感覺，就像拍這部電影一樣。許光漢則表示「我挺純愛戰士 薯仔」，「為了愛可以付出一輩子，我挺他到底。」因為許光漢飾演的薯仔有一點「戀愛腦」，「我們對東西的執著滿像的，我是有可能一見鍾情，但沒有特別的類型。」一旁的袁澧林則笑說：「我是金魚腦，就像我昨天不敢睡，怕睡過頭啊。」《他年她日》10月3日在台上映。

