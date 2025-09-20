晴時多雲

娛樂 最新消息

（杜Sir來了3）杜琪峯新作合作梁朝偉沒進度 喊話明年要來金馬獎

導演杜琪峯上個月出席國家影視聽中心主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」，直說希望明年可以來金馬獎。（國家影視聽中心提供）導演杜琪峯上個月出席國家影視聽中心主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」，直說希望明年可以來金馬獎。（國家影視聽中心提供）

〔記者許世穎／專題報導〕金獎導演杜琪峯闊別多年於上個月來台，出席國家影視聽中心主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」主題放映，讓不少影迷得以一睹大師風采。最令台灣影迷振奮的就是他強調「希望可以完成對金馬獎的責任！」甚至直說，「明年一定想辦法來金馬獎」，讓全場影迷當場熱烈歡呼。

一向敢言的杜琪峯於2019年第56屆金馬獎原定擔任評審團主席，最後透過金馬執委會表示因「與電影投資方的製作合約所限」請辭評審主席工作。2023年他出任第73屆柏林影展評審，曾直言，當出現極權，電影通常先被對付，「全球爭取自由的國家和人民，他們都要支持電影。」

當時有媒體提到，能在疫情後重回實體影展很開心，直說不認為電影已死，更反問在場評審看法，杜琪峯直言：「我覺得電影是永遠在前方、在前面的，如果有極權的時候，人民失去自由的時候，電影通常是首當其衝的，在好多地方都是，一定是先停了你的文化。因為電影的文化是直接進入觀眾的，「所以獨裁者通常對付的一定是電影。」

導演杜琪峯認為電影不是用錢來衡量的。（國家影視聽中心提供）導演杜琪峯認為電影不是用錢來衡量的。（國家影視聽中心提供）

電影不靠錢衡量 曾花不到千萬台幣拍出經典

杜琪峯也進一步說，自己覺得電影不是用錢來衡量的，「我自己拍過幾部電影沒超過200萬港幣的電影，而我覺得我拍得好開心也好舒服，我想最重要電影還是講求Passion跟Vision（熱情和視野），如果沒有Passion和Vision，根本所有藝術家都做不到自己應該做的事，就算給你100億，你沒有就是沒有，你有，你就是有。」

而此次在國家影視聽中心主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」放映的《鎗火》就是最佳實例，該片當年以僅250萬港幣（約台幣952.5萬元）的製作費，在商場用近乎即興的方式，拍出至今香港影壇仍難以超越的精彩槍戰戲。

《鎗火》不僅被香港電影金像獎協會票選為「最佳華語片一百部」之一、也是香港電影資料館「百部不可不看的香港電影」的其中一部經典，更讓導演杜琪峯在2000年獲得第37屆金馬獎與第19屆香港電影金像獎最佳導演。此次《鎗火》開幕場次也因為杜琪峯親現身，在開賣當天立刻秒殺、一位難求。

杜琪峯在映前回憶，當年台灣老闆邱復生給了他250萬，「當時在香港完全沒有人投資電影，我很開心回香港，第二天沒有劇本，什麼都沒有就開始拍，結果19天拍完，因為錢差不多完了！」他也提到，「裡面可能很多錯誤，但是請大家原諒一下！」話雖如此，但瑕不掩瑜，更樹立了他的作者風格。

導演杜琪峯（左）和梁朝偉合作新片，笑言目前沒進度。（翻攝自IG）導演杜琪峯（左）和梁朝偉合作新片，笑言目前沒進度。（翻攝自IG）

希望80歲前拍《黑社會3》 新作合作梁朝偉已動起來

此次主題節目也放映了杜琪峯經典黑幫片《黑社會》和《黑社會以和為貴》被影迷問到什麼時候可以拍攝一直沒拍成的《黑社會3》？他笑說有些話太敏感，更無奈表示，當說「晚一點拍」就是「晚了」，「現在沒以前那樣暢所欲言，我也都跟年輕一輩的說要聰明點做以前的工作。」70歲的他最後表示希望80歲前完成第3集，「完成不了，就是天註定！」

而當杜琪峯被問到「是否還有機會擔任金馬獎評審？」杜琪峯當場表示：「其實很對不起金馬獎，答應了我沒來，其實不是我不想來，我不想害到其他人。」他感謝很多時候金馬獎在幫助推動電影到國際層面有很多幫助，「希望能為金馬獎多做一點，完成我的責任！」相當動人。

今年初日媒《北海道新聞》曾報導，杜琪峯開始為新作在札幌等地勘景，將會開拍一部劇情圍繞香港黑幫鬥爭衝突的作品，更會再度合作影帝梁朝偉，讓影迷都相當驚喜。

不過杜琪峯來台時坦言，與梁朝偉合作的新片今年無望開拍，但應該會在2027年上映，「所以我現在無法說進度，因為什麼進度都沒有。」另有消息指出，他此次來台也有進行勘景，但未獲證實，不過不管怎樣都好，身為影迷光是聽說他有所動作，相信已經興奮莫名。

（全文完）

