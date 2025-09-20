晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（杜Sir來了1）杜琪峯親解「杜氏風格」少說多動 性格主題搭配最重要

導演杜琪峯上個月來台出席國家影視聽中心主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」。（記者許世穎攝）導演杜琪峯上個月來台出席國家影視聽中心主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／專題報導〕為期近2個月、聚焦香港著名電影製作公司「銀河映像」的國家影視聽中心主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」，將於今（20）日告一個段落。久未來台會影迷的杜琪峯，上個月來台出席，時間不多仍抽空接受訪問，除透露仍想拍攝票房電影，但心有餘而力不足，更分享自己如何看待所謂「杜氏風格」。

「銀河映像」由香港名導杜琪峯及韋家輝於1996年創立，起初規模不算大，以完全自主的創作，拍出《一個字頭的誕生》、《兩個只能活一個》、《重案組之非常任務》（港名：非常突然）等各種不同於傳統、劇本破格，又充滿深沉主題的作品，挑戰觀眾對於類型片的認知，一部部雖然受到影評追捧，但票房不算好（甚至可以說很差）。

之後銀河映像於商業和藝術創作上雙向並行，甚至將兩種方向合一，正如日前也來台出席映後的香港資深影評人登徒所言，不僅「無所不能，什麼都能拍」，更將「商業片拍出藝術性」，創作出《談判專家》（港名：暗戰）《孤男寡女》、《大隻佬》、《我左眼見到鬼》、《嚦咕嚦咕新年財》這樣的作品。

而此次「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」主題節目共放映銀河映像經典作品，包括該公司現在已難得一見創業作《一個字頭的誕生》、杜琪峯執導代表作之一《鎗火》、《黑社會》系列等20部作品，被港片迷視為近年最強大的主題單元。

導演杜琪峯來台抽空接受媒體訪問。（記者許世穎攝）導演杜琪峯來台抽空接受媒體訪問。（記者許世穎攝）

何謂杜氏風格？杜琪峯：少說多動 聲音很重要

被問及如何看待所謂「杜氏風格」，杜琪峯直說可能跟童年常常在電影院放映的後方看片的經驗有關，「我很喜歡不要說這麼多對白，因為小時候在電影院銀幕的背後看，電影是倒轉的，聽不懂英文、字也沒有都懂，我大部分都不知道在說什麼！」因此覺得能夠用畫面做得到的，就不要說那麼多，「這是我比較重視的創作路線。」他更笑言「我自己也會檢討自己想要的那種推動力！」

杜琪峯解釋，電影簡單來說是「Motion Picture」（會動的影像），其中應該以Picture（影像）優先，接著才是聲音加上畫面，「我會覺得，很多導演不重視聲音，其實聲音是好重要的東西，有一類電影就是不停講不停講，那些我也不喜歡，當然要有它自己要講的原因。」

雖然拍攝許多精彩的動作片，但杜琪峯卻表示自己其實不是很喜歡動作，而是畫面始終要動起來，「電影最重要的是時間、速度，時間1秒可以在電影裡變成10秒，好快變得好慢，這個就是電影的神秘和Magic（魔力），這兩樣東西拿捏得好呢，靈魂就會出現。」

導演杜琪峯和太太一同參觀在國家影視聽中心布置的銀河映像辦公室。（國家影視聽中心提供）導演杜琪峯和太太一同參觀在國家影視聽中心布置的銀河映像辦公室。（國家影視聽中心提供）

道德模糊全因人有善惡 互相轉變讓人物更立體

至於作品中出現道德的模糊性，杜琪峯認為人都各有善惡的一面，只是什麼時候會做什麼樣的選擇、哪一個部分會多一些、哪一個部分會少一些，「這是人類長遠的歷史裡面都會出現的一個狀況，基於人性不同，行為就會不同，不同的行為就會造就不同的可行性。」

他說惡的人會作善的事情、善的人會作惡的事情，會在轉變裡讓人物更為立體，也會讓故事發展得到延展，「故事最重要是情節一環接一環，達到不同效果，最重要是最後怎麼解決，無論是在電影或是戲劇，這些事情都是沒有改變的，性格和主題的配合永遠都是最重要的，我會一直用這樣的邏輯來完成作品。」

（文未完待續）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中