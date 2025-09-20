（杜Sir來了1）杜琪峯親解「杜氏風格」少說多動 性格主題搭配最重要

導演杜琪峯上個月來台出席國家影視聽中心主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」。（記者許世穎攝）

〔記者許世穎／專題報導〕為期近2個月、聚焦香港著名電影製作公司「銀河映像」的國家影視聽中心主題節目「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」，將於今（20）日告一個段落。久未來台會影迷的杜琪峯，上個月來台出席，時間不多仍抽空接受訪問，除透露仍想拍攝票房電影，但心有餘而力不足，更分享自己如何看待所謂「杜氏風格」。

「銀河映像」由香港名導杜琪峯及韋家輝於1996年創立，起初規模不算大，以完全自主的創作，拍出《一個字頭的誕生》、《兩個只能活一個》、《重案組之非常任務》（港名：非常突然）等各種不同於傳統、劇本破格，又充滿深沉主題的作品，挑戰觀眾對於類型片的認知，一部部雖然受到影評追捧，但票房不算好（甚至可以說很差）。

之後銀河映像於商業和藝術創作上雙向並行，甚至將兩種方向合一，正如日前也來台出席映後的香港資深影評人登徒所言，不僅「無所不能，什麼都能拍」，更將「商業片拍出藝術性」，創作出《談判專家》（港名：暗戰）《孤男寡女》、《大隻佬》、《我左眼見到鬼》、《嚦咕嚦咕新年財》這樣的作品。

而此次「奇峯無邊 銀河無際：杜琪峯與銀河映像」主題節目共放映銀河映像經典作品，包括該公司現在已難得一見創業作《一個字頭的誕生》、杜琪峯執導代表作之一《鎗火》、《黑社會》系列等20部作品，被港片迷視為近年最強大的主題單元。

何謂杜氏風格？杜琪峯：少說多動 聲音很重要

被問及如何看待所謂「杜氏風格」，杜琪峯直說可能跟童年常常在電影院放映的後方看片的經驗有關，「我很喜歡不要說這麼多對白，因為小時候在電影院銀幕的背後看，電影是倒轉的，聽不懂英文、字也沒有都懂，我大部分都不知道在說什麼！」因此覺得能夠用畫面做得到的，就不要說那麼多，「這是我比較重視的創作路線。」他更笑言「我自己也會檢討自己想要的那種推動力！」

杜琪峯解釋，電影簡單來說是「Motion Picture」（會動的影像），其中應該以Picture（影像）優先，接著才是聲音加上畫面，「我會覺得，很多導演不重視聲音，其實聲音是好重要的東西，有一類電影就是不停講不停講，那些我也不喜歡，當然要有它自己要講的原因。」

雖然拍攝許多精彩的動作片，但杜琪峯卻表示自己其實不是很喜歡動作，而是畫面始終要動起來，「電影最重要的是時間、速度，時間1秒可以在電影裡變成10秒，好快變得好慢，這個就是電影的神秘和Magic（魔力），這兩樣東西拿捏得好呢，靈魂就會出現。」

道德模糊全因人有善惡 互相轉變讓人物更立體

至於作品中出現道德的模糊性，杜琪峯認為人都各有善惡的一面，只是什麼時候會做什麼樣的選擇、哪一個部分會多一些、哪一個部分會少一些，「這是人類長遠的歷史裡面都會出現的一個狀況，基於人性不同，行為就會不同，不同的行為就會造就不同的可行性。」

他說惡的人會作善的事情、善的人會作惡的事情，會在轉變裡讓人物更為立體，也會讓故事發展得到延展，「故事最重要是情節一環接一環，達到不同效果，最重要是最後怎麼解決，無論是在電影或是戲劇，這些事情都是沒有改變的，性格和主題的配合永遠都是最重要的，我會一直用這樣的邏輯來完成作品。」

