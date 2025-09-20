嘎琳宣布退隊活動喊卡 Yuri嘆可惜揭「9年應援心聲」

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩嘎琳因捲小三風波討論不斷，在近日宣布合約到期後將退團，同為啦啦隊的味全龍女孩「Yuri」陳洛心今（20）日舉辦寫真書簽書會被問及此事，Yuri直言覺得可惜，但也說她很勇敢、祝福她未來一切順利。

對於嘎琳宣布退隊，Yuri表示，雖然會覺得可惜，但也認為嘎琳很勇敢選擇了她想要的，「非常祝福她。希望她順利，保持她的正能量。」

請繼續往下閱讀...

Yuri認為面對爭議大家都有自己的選擇，有的是勇敢回應，有的會選擇不去正面衝突，「大家面對流言蜚語方式不一樣，我的話就是透過運動、喜歡做的事像滑雪轉換心情，大家做的各種選擇這都是最好的選擇。」

Yuri在啦啦隊上耕耘9年，回顧這一路走來，她有感而發提到以前比較沒人注意到啦啦隊，現在則變成不少人的夢想，她感到很榮幸，也覺得這歸功於台灣的球迷熱情友善、球場文化好，「如果有新人想加入也很鼓勵。」

Yuri熱愛滑雪。（資料照，真心人電影提供）

Yuri也分享這次走旅拍風格到日本拍攝快一個月幾乎都自費，「因為希望不是在工作的情況下完成作品，希望呈現出來沒那麼商業感。」至於費用是否要破百萬？Yuri則笑說沒這麼貴，不過提到攝影師很辛苦，為了拍攝她滑雪畫面，不會滑雪的攝影師還緊急做了訓練。

熱愛滑雪的Yuri也分享自己剛學滑雪時很容易受傷，曾重摔飛出去、扭到膝蓋、手腕骨頭錯位等，身上也容易有大大小小的瘀青，不過滑雪依然是她很喜歡的運動。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法