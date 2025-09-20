趙麗穎又遭偷拍！被曝光與兒互動畫面 公開喊話：請尊重隱私

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙麗穎於2018年與男星馮紹峰結婚，育有一子，沒想到婚姻僅維持三年便告終，19日她攜子外出，卻被狗仔偷拍影片，甚至登上微博熱搜，對此她發文回應，懇請外界勿拍未成年人，尊重小孩的隱私。

中國女星趙麗穎日前被狗仔偷拍並公開與兒子的互動畫面，為保護隱私，她罕見公開發文喊話，懇求外界給予隱私。（資料照，記者傅茗渝攝）



中國狗仔19日在網路上曝光趙麗穎的一段影片，影片中是她牽著兒子過馬路、交談互動的畫面，影片一出後，也引來相關話題登上微博熱搜。而她也在當日傍晚發文：「『媽媽』也是我的人生角色之一，陪伴孩子成長是每個媽媽都必然要做的事情。現在以孩子母親的身份，懇請媒體記者不要把鏡頭對準未成年人，他們的私人生活應該得到保護，謝謝。」

趙麗穎於2019年生下兒子，從兒子出生至今始終保持低調，從未公開小孩的正面照，被拍時也謹慎用身體或帽子遮擋孩子的臉，保護小孩。事實上趙麗穎時常被狗仔跟拍，據悉這已是今年第六次遭偷拍，因此她也發文公開喊話，希望外界保護孩子的隱私。

