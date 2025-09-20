晴時多雲

娛樂 最新消息

趙麗穎又遭偷拍！被曝光與兒互動畫面 公開喊話：請尊重隱私

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星趙麗穎於2018年與男星馮紹峰結婚，育有一子，沒想到婚姻僅維持三年便告終，19日她攜子外出，卻被狗仔偷拍影片，甚至登上微博熱搜，對此她發文回應，懇請外界勿拍未成年人，尊重小孩的隱私。

趙麗穎又遭偷拍！被曝光與兒互動畫面 公開喊話：請尊重隱私中國女星趙麗穎日前被狗仔偷拍並公開與兒子的互動畫面，為保護隱私，她罕見公開發文喊話，懇求外界給予隱私。（資料照，記者傅茗渝攝）

中國狗仔19日在網路上曝光趙麗穎的一段影片，影片中是她牽著兒子過馬路、交談互動的畫面，影片一出後，也引來相關話題登上微博熱搜。而她也在當日傍晚發文「『媽媽』也是我的人生角色之一，陪伴孩子成長是每個媽媽都必然要做的事情。現在以孩子母親的身份，懇請媒體記者不要把鏡頭對準未成年人，他們的私人生活應該得到保護，謝謝。」

穎於2019年生下兒子，從兒子出生至今始終保持低調，從未公開小孩的正面照，被拍時也謹慎用身體或帽子遮擋孩子的臉，保護小孩。事實上趙麗穎時常被狗仔跟拍，據悉這已是今年第六次遭偷拍，因此她也發文公開喊話，希望外界保護孩子的隱私。

