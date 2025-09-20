晴時多雲

娛樂 音樂

深夜突發文放閃熊仔 李優甜喊：想一輩子都和這人走下去

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕饒舌歌手熊仔去（2024）年10月發文宣布求婚成功「鄉民女神」李優，吸引大批藝人粉絲紛紛留言祝賀，此外，今年4月開心宣布升格新手爸媽，在七夕情人節也分享女兒誕生的好消息。近日李優半夜突在社群媒體發文放閃熊仔，直言好想一輩子都和這個人走下去」，一段日常故事的分享，吸引不少網友熱烈討論，直喊：「這才是真正的愛情」

鄉名女神李優（左）與饒舌歌手熊仔（右）去年宣布結婚，並在今年七夕迎來女兒，升格新手爸媽。（翻攝自IG）鄉名女神李優（左）與饒舌歌手熊仔（右）去年宣布結婚，並在今年七夕迎來女兒，升格新手爸媽。（翻攝自IG）

李優在貼文中提到自己蹲在廚房狼狽地啃芒果果核，剛好被熊仔撞見此舉動。當下因為自己的吃相感到尷尬，沒想到熊仔沒有取笑，而是溫柔稱讚：「哇，妳把芒果吃得好好吃喔」，一瞬間觸動她，也分享自己不知道是從哪一天開始愛上熊仔，但因這個小舉動，更讓她確信自己的選擇，坦言「好想一輩子跟都和這個人走下去」。

一段甜蜜互動的分享一出，不僅累計1萬人按讚，也吸引大批粉絲留言「隔著螢幕都能感受到粉紅泡泡」，敲碗：「請日更」、「愛聽，拜託多講」，也有人有趣留言「好的開始每天找東西啃」、「害我突然想吃芒果了」。

