朴載範新男團「剛公開竟豎中指」 韓網抵制批：像混混

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓裔美籍歌手「Jay Park」朴載範近期推出新男團「LNGSHOT」，未料，才剛首度曝光成員長相，就因為一組官方照掀起巨大爭議。官方於20日公開的形象照中，朴載範在中間與成員統一比出中指手勢，畫面一出瞬間引爆韓網熱議。

照片裡可見朴載範與四名新團成員集體登場，黑色街頭風造型搭配嘻哈氛圍，有人持籃球、有人扮鬼臉，但焦點仍落在全員同時豎中指的動作。這樣的設計，讓不少網友感到反感，批評聲接連湧現，直指團體氣質「更像混混」而非偶像，許多網友質疑這樣的呈現方式「過於挑釁」，與大眾對KPOP偶像的印象差距極大。

這張照片在韓國論壇theqoo上掀起討論潮，相關留言數短時間內破千，大多數評論以負面居多，有人直言，「看到照片就覺得不被尊重，誰會喜歡？」、「這不是中二病是什麼？」。即便少數人認為這或許是嘻哈風格的展現，但多數網友仍認為不合時宜，甚至出現抵制聲浪，批評「新團未出道就先踩雷」，完全不想支持。

