捲入不倫戀判賠20萬！小珍奶消失應援4個月爆復出計畫

〔娛樂頻道／綜合報導〕中職味全龍啦啦隊小龍女成員「小珍奶」王芯羽，因外型甜美與傲人身材圈粉無數。然而，先前成員「霖霖」李芷霖及昆娜被爆出桃花醜聞，小珍奶過往也遭網友起底，2023年捲入不倫戀偷吃已婚男同事，遭元配求償精神慰撫金200萬元，最終士林地院判她須賠20萬元。陷入小三爭議後，小珍奶消失啦啦隊應援至今4個月，如今也曝光最新計畫。

中職啦啦隊成員小珍奶先前遭網友起底偷吃已婚男同事，消失應援舞台4個月，如今曝光未來計畫。（資料照，記者王藝菘攝）

據《TVBS新聞網》報導，小珍奶應援休息已4個月，這段期間她不僅上節目錄影，也專心經營社群及YouTuber頻道，因粉絲頻頻敲碗拍攝，因此透露自己計畫在年底前將發行第一本寫真桌曆，並分享最近幾個月正為了籃球季開打瘦身，表示自己上半身較瘦，但下半身一不注意，腿就容易變胖，故平時以飲食搭配健身控管身材。

事實上，小珍奶過去曾在科技業擔任管理師，因家裡看棒球的習慣，且自己也熱愛這項運動，才決定放棄高薪轉戰啦啦隊，並在去（2024）年正式成為小龍女成員，而如今因醜聞風波消失在應援舞台，粉絲也猜測小珍奶可能待合約結束後，就離開小龍女。

