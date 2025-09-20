胡瓜PK統一獅總教練林岳平！「重摔倒地」畫面曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜主持《綜藝大集合》日前來到新北新莊的新莊棒球場，今天剛好是統一獅廟宇季的主題日，所以綜藝大集合特地來到棒球場與大家共同歡樂，Uni girls也相當有誠意帶來了一場精采的表演，林岳平總教練還與胡瓜展開一場PK熱舞的大風吹遊戲。

胡瓜（右）嘗試做地板動作，結果看起來像是跌倒般的坐在地上。（民視提供）

看著他們如此熱舞，胡瓜特地準備了經典遊戲「熱舞大風吹」，打算讓Uni girls與Fubon Angels提前為這場棒球賽開啟前哨戰，參賽者4位，4人繞著椅子旋轉，並隨音樂起舞，哨聲響時音樂停止去搶四張椅子，沒坐到的人淘汰，倖存到最後一位的隊伍獲勝。

音樂響起之後，這場比賽也如火如荼的開始了，四位啦啦隊員圍繞著椅子奮力熱舞，胡瓜哨音響起之後，首先淘汰的是Uni girls的Nozomi，連接著被淘汰的是Fubon Angels的栗子，這輪結束後就只剩下Uni girls的芮絲與Fubon Angels的卡洛琳爭奪最後一張椅子，音樂響起之後，兩個人的心思早就不在跳舞上面，一心只想著如何爭奪最後一張椅子，為了勝利，兩個人最後甚至相繼抱著椅子不撒手，原本的熱舞大風吹秒變成女子摔角的現場。

胡瓜（左）與林岳平總教練展開熱舞大風吹遊戲對決。（民視提供）

胡瓜見已經無法分出勝負的狀況，只好再給他們一輪的機會，這一次的由芮絲首先坐上椅子，卡洛琳即使想盡全力把芮絲擠掉，卻也只是徒勞無功，最後由Uni girls的芮絲獲勝，而這次頒獎的加碼貴賓也與以往不同，是由統一獅總教練林岳平親自出馬頒獎，在頒完獎之後，胡瓜說道:「總教練是我的偶像，今天他邀我來開球，那我就邀請他加入我們的遊戲。」

胡瓜主持《綜藝大集合》，日前來到新莊棒球場。（民視提供）

於是林岳平總教練與胡瓜也開始一起PK熱舞大風吹，胡瓜不甘示弱嘗試做出一些地板動作，結果弄巧成拙看起來像是跌倒般的坐在地上，而林岳平總教練則是做出了側翻，讓現場熱血沸騰為林岳平總教練歡呼，最後哨音響起，剛好胡瓜正在做地板動作，所以林岳平總教練順理成章地拿下這場的勝利。

