晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

胡瓜PK統一獅總教練林岳平！「重摔倒地」畫面曝光

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜主持《綜藝大集合》日前來到新北新莊的新莊棒球場，今天剛好是統一獅廟宇季的主題日，所以綜藝大集合特地來到棒球場與大家共同歡樂，Uni girls也相當有誠意帶來了一場精采的表演，林岳平總教練還與胡瓜展開一場PK熱舞的大風吹遊戲。

胡瓜（右）嘗試做地板動作，結果看起來像是跌倒般的坐在地上。（民視提供）胡瓜（右）嘗試做地板動作，結果看起來像是跌倒般的坐在地上。（民視提供）

看著他們如此熱舞，胡瓜特地準備了經典遊戲「熱舞大風吹」，打算讓Uni girls與Fubon Angels提前為這場棒球賽開啟前哨戰，參賽者4位，4人繞著椅子旋轉，並隨音樂起舞，哨聲響時音樂停止去搶四張椅子，沒坐到的人淘汰，倖存到最後一位的隊伍獲勝。

音樂響起之後，這場比賽也如火如荼的開始了，四位啦啦隊員圍繞著椅子奮力熱舞，胡瓜哨音響起之後，首先淘汰的是Uni girls的Nozomi，連接著被淘汰的是Fubon Angels的栗子，這輪結束後就只剩下Uni girls的芮絲與Fubon Angels的卡洛琳爭奪最後一張椅子，音樂響起之後，兩個人的心思早就不在跳舞上面，一心只想著如何爭奪最後一張椅子，為了勝利，兩個人最後甚至相繼抱著椅子不撒手，原本的熱舞大風吹秒變成女子摔角的現場。

胡瓜（左）與林岳平總教練展開熱舞大風吹遊戲對決。（民視提供）胡瓜（左）與林岳平總教練展開熱舞大風吹遊戲對決。（民視提供）

胡瓜見已經無法分出勝負的狀況，只好再給他們一輪的機會，這一次的由芮絲首先坐上椅子，卡洛琳即使想盡全力把芮絲擠掉，卻也只是徒勞無功，最後由Uni girls的芮絲獲勝，而這次頒獎的加碼貴賓也與以往不同，是由統一獅總教練林岳平親自出馬頒獎，在頒完獎之後，胡瓜說道:「總教練是我的偶像，今天他邀我來開球，那我就邀請他加入我們的遊戲。」

胡瓜主持《綜藝大集合》，日前來到新莊棒球場。（民視提供）胡瓜主持《綜藝大集合》，日前來到新莊棒球場。（民視提供）

於是林岳平總教練與胡瓜也開始一起PK熱舞大風吹，胡瓜不甘示弱嘗試做出一些地板動作，結果弄巧成拙看起來像是跌倒般的坐在地上，而林岳平總教練則是做出了側翻，讓現場熱血沸騰為林岳平總教練歡呼，最後哨音響起，剛好胡瓜正在做地板動作，所以林岳平總教練順理成章地拿下這場的勝利。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中