陳沂批陳匡怡「年紀不適合當公主」 釣出本人回擊：適可而止

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾經是「台大五姬」之一的「國企匡」陳匡怡日前因PO一張與台大學長的飯局照，被男方要求撤照，陳匡怡原先答應後卻未執行，隨後引發爭議，還被網友酸諷崩壞、炫富，氣不過的陳匡怡也不斷反擊。而昨（20）日網紅陳沂發文分享看法，竟意外釣出陳匡怡回應。

陳沂提到陳匡怡沒刪照還發文公開對話訊息公審這名男子，說他用詞沒禮貌、活在自我中心、沒水準等，陳沂表示：「我是絕對反對公眾人物利用資源不對等去公審路人的，尤其路人根本沒犯錯，只是隱私受到打擾希望撤下照片，完全受害者欸。」

陳沂還喊話陳匡怡的騎士團不要再吹捧她了，「你們繼續這樣真的會害了她！她現在還是很漂亮，台大國企也是會讀書的光環。但你們看看她的文章邏輯，實在不知道她怎麼好意思說別人頭腦不好？她的理解能力跟邏輯才是真正的奇葩，公主病的代表。都已經不適合當公主的年紀了，還活在城堡裡就是這個樣子。」

針對陳沂批評有「公主病」，陳匡怡也現身留言區，強調自己並無幼稚或自我中心的言行，並認為陳沂多年來評論方式偏激、帶有扭曲視角，靠著踩踏他人新聞博取關注，是一種不是很光彩的方式跟有點扭曲的博眼球習慣，呼籲對方「適可而止」。

陳沂則再反擊，指出兩人是對「公主病」的定義不同，「妳無視他人隱私放上照片，別人禮貌請求妳撤下，妳不刪還選擇發文公審，完全符合上述定義。千錯萬錯都是別人的錯，永遠以自我中心去解讀所有事情。」

