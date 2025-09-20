晴時多雲

娛樂 最新消息

賈永婕曝是「班上吊車尾」！高顏值成校花 被逼簽禁愛令

鄭弘儀專訪賈永婕。（三立提供）鄭弘儀專訪賈永婕。（三立提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕鄭弘儀主持三立《話時代人物》最新一集邀來101董事長賈永婕擔任來賓，賈永婕憶起學生時代，國中曾是升學班吊車尾，不過亮麗的外型讓她贏得校花美名，還曾有人販售她的校園生活照，當時爸爸還被請到教官室簽禁愛令切結書。

賈永婕亮麗外型曾是學校風雲人物。（三立提供）賈永婕亮麗外型曾是學校風雲人物。（三立提供）

賈永婕父親是海軍上校，從小都是嚴格的軍事化教育，「我們家很在乎筷子拿得好不好，夾東西一次就要夾到」，賈永婕自認青春期很叛逆，但她說自己是「俗辣型叛逆，沒有戰績可言」，國中是升學班吊車尾，不過亮麗的外型讓她贏得校花美名，「放學回家的時候，沿路就會開始收情書」，算算有超過五百封情書。高中時學校有攝影社，賈永婕說「永遠都有鏡頭對著我，我快瘋了」，最誇張的是竟有人販售她的校園生活照，「那時候很多人追，非常多、多到真的很煩」，高中男女合校，她爸爸被請到教官室，簽女兒禁愛令切結書。

賈永婕的老公王兆杰是她高中學長，但兩人在學校只有一面之緣，「畢業時教官會開放學長找學妹合照，我就站在走廊樓梯口，長長人龍都是學長排隊等合照」，她老公說自己也是排隊的成員，夫妻甜蜜恩愛，賈永婕盛讚先生是讓生活有趣豐富又健康的伴侶，最新的嗜好是迷上匹克球，她笑稱老公很誇張，幾乎把自己變成匹克球選手。

