娛樂 電視

賈永婕任101董座滿1年！認昔被當花瓶 「超狂業績曝」吐心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕鄭弘儀主持三立《話時代人物》，本週日將播出專訪101董事長賈永婕，演藝圈起家的「抗疫女神」接任101成為明星董座剛滿一週年，鄭弘儀問這個工作很有壓力嗎，賈永婕說：「Right now是完全沒有，我是非常愉快的」，賈永婕說她有不畏困難、勇於挑戰、有堅毅的一面，應該是這些特質被看見了，所以才把101董事長這個職位交給她，她很清楚記得在上任的前一晚，她先生還說擔心她會不會是誤入叢林的小白兔，她微笑回應說老公不要怕：「就算是小白兔，我也是一隻勇敢的小白兔」。

鄭弘儀專訪賈永婕（右）。（三立提供）鄭弘儀專訪賈永婕（右）。（三立提供）

賈永婕在節目上表示，接到擔任101董事長的邀請，正式考慮三天才回覆，「但其實當下三秒鐘，我就已經覺得，好、我試試看」，而在上任第一天，感受最強的是外界質疑的眼光，「很多人覺得一個花瓶來了等著看好戲，不知道該怎麼形容這種眼神，我覺得他們非常直接，也沒有在演戲」。

鄭弘儀進一步問，101的業務推動有很多人批評，都有記起來？賈永婕笑回「有小本本」，寫下哪些內容沒多說，但賈永婕主動提到，有人覺得這個董事長很像網紅，她認為網紅董事長是很潮的事，她說自己要帶領的101，包括業績增長，以及回饋公益的捐款，都要一年比一年更多，「從我上任到現在，101本身或帶動捐出的金額，已經超過千萬，這是以前沒有發生過的事」。

