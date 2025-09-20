蹭流量秀下限！書偉父喪缺席Energy演出被酸「不重要」 團長不忍了護衛夥伴

〔記者陳慧玲／台北報導〕不少酸民閒閒沒事做，盡是在網路靠著惡意批評名人蹭流量，Energy昨（19日）應邀到澎湖演出嗨翻全場，但團員書偉因為父親病逝緊急取消表演，處理父親後事，失去家人已夠難過，竟還有酸民無良發文虧書偉「有跟沒有都沒差」，看到夥伴被無端攻擊，團長牛奶也不忍了，親自發聲表達立場。

Energy牛奶（左起）捍衛書偉，強調每位團員都很重要。（相信音樂提供）

有網友在社群轉發書偉因父親病逝取消昨晚澎湖演出新聞，並發文寫到「很現實，但是書偉又不是Energy重要人物，有跟沒有都沒差啦！」發文讓其他網友傻眼，紛紛留言「滿可惡的」、「留點口德」，還有很多理性粉絲留言「Energy缺一不可」，更有網友質疑「用這種方式賺流量會比較好嗎？」

請繼續往下閱讀...

看到夥伴書偉被攻擊，團長牛奶留言回應：「我們Energy每個人都很重要，尤其是在發生這樣讓人傷痛的時刻，希望你能用善意的言語來發言。」立場堅定就是要捍衛一起努力的書偉。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法