娛樂 電視

陳匡怡PO飯局照掀風波 「發聲駁嗆人」曝與事主沒聯絡

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾經是「台大五姬」之一的「國企匡」陳匡怡，因演出偶像劇《我可能不會愛你》打開知名度，近年雖然鮮少出現在螢光幕前，但近期她在社群狂曬追求者的豪車、珠寶，被網友酸諷崩壞、炫富，氣不過的陳匡怡也不斷反擊。昨（20）日她也再次發文表態。

陳匡怡因演出偶像劇《我可能不會愛你》打開知名度。（翻攝自臉書）陳匡怡因演出偶像劇《我可能不會愛你》打開知名度。（翻攝自臉書）

陳匡怡日前po出一張飯局上的自拍，意外讓一名男子入鏡，配文寫著「鬆鬆軟軟愛撒嬌」，還有一名男子的頭入鏡，引來男子要求陳匡怡下架，沒想到陳匡怡不願意，並回覆「我不需要下架耶，我沒有特地指你吧」等，形容男方有「王子病」，也提到「因為不刪，不照著他的個人意願服從，就說我奇葩」，認為對方並不禮貌。

而昨她則再次澄清自己沒有「嗆」，她說自己是很單純友善的詢問朋友，他提出的要求的原因。「而且他對我的用詞跟態度這麼沒禮貌，那他才是強硬跟嗆人的那位。因這麼小的事，在社群對我的形容，跟他的整段文字的敘事，也明顯顯得他整個人的格調水平格局都不是很高。有點像小男孩。所以我跟他也沒連絡了。不好意思。」

點圖放大header
點圖放大body

