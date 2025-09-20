被封「iOS26最大受益者」 李榮浩發聲回應了

〔記者陳慧玲／台北報導〕楊丞琳前幾天剛和老公李榮浩度過結婚6週年紀念日，歷經一場不算小的手術後，她放閃感謝李榮浩：「謝謝你在我術後，除了工作外都陪伴著我，讓我的康復之路比預期順利。」而近期李榮浩也因一話題登上熱搜，因為他被網友封為「iOS26最大受益者」，他也就此做出回應。

李榮浩偶爾會分享自拍照，招牌小眼睛也是他的特色。（翻攝自IG）

最近蘋果除了iPhone 17開賣引起討論，另外iOS26軟體改版大更新也帶來不少話題，李榮浩也是蘋果手機使用者，不時會分享自拍照片，近期網友開玩笑說他是「iOS26最大受益者」，主要是iOS26新增「液態玻璃」動態介面設計，螢幕滑動時圖示和文字因光影折射會產生扭曲效果，不少網友測試時發現，滑動李榮浩照片時，特效會橫向拉伸眼部視覺，形成「小眼變大眼」的反差效果，過去李榮浩也常自嘲他的標誌性小眼睛，而這次iOS26的「特效」，被網友開玩笑形容為「蘋果免費整容術」，笑稱李榮浩是受益者，他也幽默回應了。

李榮浩被網友戲稱是「iOS26最大受益者」。（翻攝自IG）

李榮浩發文談到：「實在沒想到上了一個科技榜熱搜，受益是受益了，但會不會痕跡太重了一些。」幽默回應網友以他照片測試iOS26更新後，他的小眼睛變大的感想。

