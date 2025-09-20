晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

被封「iOS26最大受益者」 李榮浩發聲回應了

〔記者陳慧玲／台北報導〕楊丞琳前幾天剛和老公李榮浩度過結婚6週年紀念日，歷經一場不算小的手術後，她放閃感謝李榮浩：「謝謝你在我術後，除了工作外都陪伴著我，讓我的康復之路比預期順利。」而近期李榮浩也因一話題登上熱搜，因為他被網友封為「iOS26最大受益者」，他也就此做出回應。

李榮浩偶爾會分享自拍照，招牌小眼睛也是他的特色。（翻攝自IG）李榮浩偶爾會分享自拍照，招牌小眼睛也是他的特色。（翻攝自IG）

最近蘋果除了iPhone 17開賣引起討論，另外iOS26軟體改版大更新也帶來不少話題，李榮浩也是蘋果手機使用者，不時會分享自拍照片，近期網友開玩笑說他是「iOS26最大受益者」，主要是iOS26新增「液態玻璃」動態介面設計，螢幕滑動時圖示和文字因光影折射會產生扭曲效果，不少網友測試時發現，滑動李榮浩照片時，特效會橫向拉伸眼部視覺，形成「小眼變大眼」的反差效果，過去李榮浩也常自嘲他的標誌性小眼睛，而這次iOS26的「特效」，被網友開玩笑形容為「蘋果免費整容術」，笑稱李榮浩是受益者，他也幽默回應了。

李榮浩被網友戲稱是「iOS26最大受益者」。（翻攝自IG）李榮浩被網友戲稱是「iOS26最大受益者」。（翻攝自IG）

李榮浩發文談到：「實在沒想到上了一個科技榜熱搜，受益是受益了，但會不會痕跡太重了一些。」幽默回應網友以他照片測試iOS26更新後，他的小眼睛變大的感想。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中