娛樂 電視

《玩很大》輸家被丟包澎湖！KID暴走坤達結巴 衝突畫面曝

〔記者林欣穎／台北報導〕吳宗憲、KID、坤達錄製《綜藝玩很大》這次與交通部觀光署澎管處聯手合作，推廣「2025澎湖追風音樂燈光節」，將遊戲闖關結合在地美景，帶領觀眾一同感受澎湖的熱情與魅力。

楊千霈（左起）、夏浦洋、珮含、坤達、吳宗憲、KID、檸檬、李懿、王品澔。（綜藝玩很大提供）楊千霈（左起）、夏浦洋、珮含、坤達、吳宗憲、KID、檸檬、李懿、王品澔。（綜藝玩很大提供）

本次比賽分為四大戰隊：黑隊由坤達領軍，搭檔Pink Fun 的珮含；黃隊則是KID搭配富邦啦啦隊檸檬；籃隊由李懿與王品澔合體；粉紅隊則是楊千霈搭檔FEniX 的夏浦洋。跨世代的組合讓節目笑料百出，也引爆前所未有的鬥志與火花。

在澎湖的艷陽下，坤達一向以冷靜俐落著稱，沒想到這次卻「翻車」出包，不小心拿錯別隊的道具，還在緊張答題時腦袋大當機，不僅結巴吃字，甚至連簡單問題都答不出來，讓全場驚呼「這還是坤達嗎？」黃隊KID與檸檬表現也不盡理想，闖關接連出錯，急得KID忍不住爆氣：「到底在幹嘛！」讓氣氛瞬間緊張。

KID忍不住爆氣喊到底在幹嘛。（綜藝玩很大提供）KID忍不住爆氣喊到底在幹嘛。（綜藝玩很大提供）

至於粉紅隊的楊千霈與夏浦洋，賽前楊千霈還樂觀喊話「心中無大志，只求破蛋！」沒想到卻陷入魔咒，連續失誤。在記憶力挑戰時，夏浦洋緊張到指令混亂，讓楊千霈徹底崩潰，賽後「媽媽式碎念」責備隊友的畫面，逼真的讓現場笑聲不斷。

粉紅隊的楊千霈（右）與夏浦洋，賽前樂觀喊話。（綜藝玩很大提供）粉紅隊的楊千霈（右）與夏浦洋，賽前樂觀喊話。（綜藝玩很大提供）

隨著比賽進入尾聲，節目更祭出「地獄懲罰」：輸家必須在有限時間內找到路人，協助載送至機場。眼看天色逐漸昏暗，觀光區人潮散去，班機起飛的時間一秒一秒逼近，究竟哪一隊會成為被「丟包」的倒楣鬼，還有待播出揭曉。

