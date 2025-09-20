晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

台灣之光！李千娜登紐約時代廣場 粉絲嗨炸「台語歌躍國際」

〔記者邱奕欽／台北報導〕李千娜繼張惠妹、魏如萱、A-Lin、蔡依林、彭佳慧等台灣歌手之後，憑藉自身音樂影響力與台語作品，成功登上國際串流平台Spotify的全球舞台。李千娜的身影出現在紐約時代廣場近25層樓高、1081平方公尺的巨型LED螢幕，代表台語歌躍上國際，也讓粉絲們嗨炸直呼：「台灣之光！太驕傲了。」

李千娜躍上美國紐約時代廣場巨幕，絕美身影現蹤國際地標。（組合照，環球音樂提供、翻攝自IG）李千娜躍上美國紐約時代廣場巨幕，絕美身影現蹤國際地標。（組合照，環球音樂提供、翻攝自IG）

李千娜近年專注於音樂創作，積極推出台語作品，展現多元音樂風格，全新專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》一發行反應熱烈，此次與張惠妹、蔡依林等重量級歌手齊名站上時代廣場，被視為台語歌再度獲得國際矚目的重要里程碑，意義非凡。

李千娜一舉躍上世界地標的消息曝光後，粉絲們也立刻在社群留言支持，嗨喊「台語歌終於被全世界看見」、「李千娜值得更多舞台」、「台灣之光！太驕傲了好感動！」不少歌迷也指出，這一幕象徵台灣歌手正用台語歌打開國際市場，期待李千娜未來持續將作品推向更廣闊的舞台。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中