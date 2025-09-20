台灣之光！李千娜登紐約時代廣場 粉絲嗨炸「台語歌躍國際」

〔記者邱奕欽／台北報導〕李千娜繼張惠妹、魏如萱、A-Lin、蔡依林、彭佳慧等台灣歌手之後，憑藉自身音樂影響力與台語作品，成功登上國際串流平台Spotify的全球舞台。李千娜的身影出現在紐約時代廣場近25層樓高、1081平方公尺的巨型LED螢幕，代表台語歌躍上國際，也讓粉絲們嗨炸直呼：「台灣之光！太驕傲了。」

李千娜躍上美國紐約時代廣場巨幕，絕美身影現蹤國際地標。（組合照，環球音樂提供、翻攝自IG）

李千娜近年專注於音樂創作，積極推出台語作品，展現多元音樂風格，全新專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》一發行反應熱烈，此次與張惠妹、蔡依林等重量級歌手齊名站上時代廣場，被視為台語歌再度獲得國際矚目的重要里程碑，意義非凡。

李千娜一舉躍上世界地標的消息曝光後，粉絲們也立刻在社群留言支持，嗨喊「台語歌終於被全世界看見」、「李千娜值得更多舞台」、「台灣之光！太驕傲了好感動！」不少歌迷也指出，這一幕象徵台灣歌手正用台語歌打開國際市場，期待李千娜未來持續將作品推向更廣闊的舞台。

