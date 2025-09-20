于朦朧墜樓亡疑雲重重 數十萬中國網友留言全被刪光

中國男星于朦朧11日驚傳墜樓身亡。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國男演員于朦朧9月11日在北京墜樓身亡，外界對當晚聚會過程爭議不斷，陰謀論四起，不少中國網友認為死得冤枉，四處發出質疑聲浪；中國「央廣網」抖音帳號今天（20日）凌晨突然開放評論，湧入數以萬計的留言，清一色都是要求徹查此案。此前「文旅北京」帳號累計68萬則留言已被全數清空。

年僅37歲的于朦朧以擔綱演出《三生三世十里桃花》聞名，驟逝消息震驚不少粉絲，引爆各種指控，外傳早年曾遭人控制、騷擾，後掌握對方犯罪證據引來報復，卻因此長期成為恐嚇、囚禁逼問藏匿證據的隨身碟下落，「潛規則」傳聞也甚囂塵上，有人爆料于朦朧被施以酷刑，案發當晚在北京朝陽區遭人灌酒、下藥、推下樓。不過當地警方強調已排除刑事案件嫌疑，于朦朧母親也透過工作室喊話要大家理性看待。

請繼續往下閱讀...

「央廣網」由中國中央廣播電視總台主辦，號稱是中國最大的「以有聲訊為特色的綜合新聞網站」。X平台《李老師不是你老師》貼文指出，20日凌晨「央廣網」抖音帳號評論區突然開放，數以萬計網友蜂擁而入，截至凌晨4點半已有4.5萬則留言，幾乎清一色都是要求于朦朧墜樓案立案調查。

網友相當克制，不敢挑戰官方，採用中性的用詞「相信法律、相信國家」、「公開透明、還原真相」、「立案調查」、「請為于立案，始終相信國家」、「如果清零了明天大家還來嗎」，試圖引起更多網友共鳴，爭取官方重啟調查。

其實「央廣網」不是中國網友「衝塔」的第一站，隸屬北京市文化和旅遊局的「文旅北京」帳號也一度累計多達68萬留言，「中國法院網」評論區也湧入23萬則，最後全被徹底清空。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

☆拒絕暴力，請撥打110☆

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

☆安心專線：1925

☆生命線協談專線：1995

☆張老師專線：1980

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法