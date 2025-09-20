生育補助掀論戰！Cheap質疑政策恐走鐘 律師怒批：亂兜一通

百萬網紅Cheap針對生育補助提出質疑。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕行政院日前拍板「好孕3方案」，確定將由中央統一發放生育補助，每名新生兒可領取10萬元，預計2026年1月1日上路。消息一出引發熱烈討論，百萬網紅Cheap卻提出質疑，認為這筆補助恐怕成為部分人「套利」的手段。

Cheap直言，他擔心政策會讓某些家庭單純為了領取補助而「拼命生」，但後續卻不願負責養育，造成隔代教養等社會問題。他甚至引用經濟學中知名的「眼鏡蛇效應」案例，指出當年英國殖民印度時，曾以現金獎勵捕捉眼鏡蛇，卻反被民眾大量養殖牟利，最終導致蛇群數量激增。

不過，律師林智群對Cheap的說法感到荒謬，在臉書發文質疑：「小孩看起來像眼鏡蛇嗎？眼鏡蛇是可以賣斷換錢，小孩可以10萬元賣斷給政府嗎？情況有一樣嗎？」林智群更直言，台灣社會的荒謬之處，在於像Cheap、館長這類「聲量與專業能力不成正比」的人，卻能輕易帶動輿論，痛批「根本就是在亂兜」。

