娛樂 電影

（新碟快報）影帝后經典！李奧納多陷孤島疑雲 鳳凰女假奶助陣突破封后

〔記者許世穎／專題報導〕影帝李奧納多狄卡皮歐最近以新片《一戰再戰》演技再獲肯定，本週推薦新碟則可以讓影迷重溫他在《隔離島》中的精彩演出。該片由金獎導演馬丁史柯西斯執導，還集合蜜雪兒威廉絲、「浩克」馬克魯法洛、影帝班金斯利一同演出。

李奧納多狄卡皮歐在導演馬丁史柯西斯執導的《隔離島》展現精彩演出。（翻攝自IMDB）李奧納多狄卡皮歐在導演馬丁史柯西斯執導的《隔離島》展現精彩演出。（翻攝自IMDB）

《隔離島》描述兩名美國聯邦警官奉命前往專門管束精神病重刑犯的醫院孤島「隔離島」，為了調查一位犯下重謀殺案的女囚犯從精神病院病房內離奇消失的案件。

這座偏遠、氣氛詭譎的小島到處都是精神科醫師和極度危險的精神病患，兩位警官在島上發現，什麼事都和表面上看起來的不太一樣。由於一場颶風即將來襲，他們必須盡快辦案，不過他們發現事情並非想像中單純，因為這個醫院似乎藏有不可告人的秘密。

全新上架的《隔離島》UHD+BD雙碟影迷典藏版，豪華贈品滿載，附贈包括直式海報、橫向海報、6張藝術卡、典藏照以及圖冊。

《隔離島》在台推出UHD+BD雙碟影迷典藏版。（得利影視提供）《隔離島》在台推出UHD+BD雙碟影迷典藏版。（得利影視提供）

除了影帝經典，本週還有由「鳳凰女」影后茱莉亞蘿勃茲主演、在台絕版多時的《永不妥協》也正式推出25週年UHD+BD雙碟限定版。該片讓茱莉亞成為有史以來第一個片酬超過2000萬美金（約台幣6.04億元）的女星，她也證明自己絕對值得，因為電影不僅叫好叫座，她在片中戴上假奶、爆粗口的破格演出，還讓她榮登奧斯卡影后，在獎季相當風光。

《永不妥協》改編自1993年發生的真實事件，茱莉亞飾演的艾琳是一名教育程度不高的單親媽媽，她離過兩次婚，她沒有錢、沒有工作、只有三個年幼的小孩，當她生活陷入困境時，還發生了一場車禍的意外，艾琳請艾德（亞伯特芬尼飾）擔任她的辨護律師，不過艾德卻未能為她贏得賠償金，於是生活陷入困境的艾琳，強迫艾德雇她做為律師事務所的事務員。

茱莉亞蘿勃茲當年憑《永不妥協》登上好萊塢女星片酬之冠，更榮登奧斯卡影后。（翻攝自IMDB）茱莉亞蘿勃茲當年憑《永不妥協》登上好萊塢女星片酬之冠，更榮登奧斯卡影后。（翻攝自IMDB）

當艾琳無意間發現當地的電力公司正在污染公共用水時，基於她正義、積極的個性，她決定挺身而出，調查事情的真相。艾琳和艾德在調查過程中遭遇種種挫折和危險，但她絕不妥協，為了對抗大企業的污染，她一邊和對方的大律師周遊，一邊搜集電力公司，最後還創下了全美歷史上3億3300萬美金的最高庭外和解金額，不但悍了正義，也重新認識了自己。

《隔離島》UHD+BD雙碟影迷典藏版（左）、《永不妥協》25週年UHD+BD雙碟限定版，皆由得利影視代理，已在台推出。（得利影視提供）《隔離島》UHD+BD雙碟影迷典藏版（左）、《永不妥協》25週年UHD+BD雙碟限定版，皆由得利影視代理，已在台推出。（得利影視提供）

