劉俊謙曝全新代言 「這麼遠 那麼近 遠近皆真」魅力非凡

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕實力派演員攜手劉俊謙，為全新Xiaomi 15T Series 開啟全新的故事篇章，他憑藉細膩真摯的演技與內斂誠懇的特質，不僅成功打動年輕世代，更跨越地域界限，引發廣泛共鳴。他活躍於各類影視作品中，始終以真誠專注的態度深耕表演，成為許多觀眾心中的代表人物。

劉俊謙以品牌好友身分展現Xiaomi 15T Series的旗艦影像魅力，綻放獨一無二的聚光時刻。（小米台灣提供）劉俊謙以品牌好友身分展現Xiaomi 15T Series的旗艦影像魅力，綻放獨一無二的聚光時刻。（小米台灣提供）

無論是鏡頭下的細膩眼神，或舞台上的聚光時刻，劉俊謙所呈現的每一個片段，都蘊含著「真實」的力量；而這份特質，正與小米與徠卡長期堅持的影像精神高度契合聚焦光影細節，真實記錄生活片刻。

Xiaomi 15T Series延續與徠卡的深度合作，更首度在T系列導入專業徠卡5x潛望式長焦鏡頭，帶來「這麼遠 那麼近 遠近皆真」的影像體驗，捕捉動人瞬間。而劉俊謙則以演員的獨特視角，將日常化作故事，以真摯表演喚起情感共鳴。

小米「影像」不僅是紀錄，更是連結人與人、情感與生活的重要媒介，接下來劉俊謙將用 Xiaomi 15T Series 詮釋徠卡人文敘事，並與大眾分享屬於自己的舞台故事，綻放獨一無二的聚光時刻，更多精彩內容包括與劉俊謙互動活動近期將於官方社群揭曉，敬請期待。

