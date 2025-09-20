晴時多雲

娛樂 電影

父親意圖隨久病母親安樂死！女兒無法接受 竟怒祝「死得幸福快樂」

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕西班牙名導卡洛斯馬奎斯馬歇最新力作《他們將化作塵埃》集結西班牙、智利國寶級演員安琪拉摩琳娜、阿爾佛萊德卡斯特羅演繹一對靈魂、事業愛侶，他們一生活躍於舞台，在人前永遠光鮮閃耀，面對即將到來的人生終章，他們該如何以最華麗的方式謝幕？

安琪拉摩琳娜（右）、阿爾佛萊德卡斯特羅在電影《他們將化作塵埃》，演繹一對靈魂、事業愛侶。（天馬行空提供）安琪拉摩琳娜（右）、阿爾佛萊德卡斯特羅在電影《他們將化作塵埃》，演繹一對靈魂、事業愛侶。（天馬行空提供）

故事圍繞著病痛纏身，一心前往瑞士進行安樂死的妻子，以及不忍讓妻子獨自離去，堅持與妻子共赴黃泉的丈夫展開，面對父母的決定，兩人最疼愛的小女兒完全無法接受，哭求父親回心轉意未果，直接在父母婚禮上情緒失控，祝福兩人「死得幸福快樂」，讓場面尷尬到極點。

此外，片中也穿插了多段精緻炫目的現代歌舞演出，以前衛大膽的方式，打破電影與歌舞劇、現實與虛幻等多重界線，呈現出角色內心失序混亂、脆弱真實的面貌。

電影《他們將化作塵埃》穿插了多段精緻炫目的現代歌舞演出，以前衛大膽的方式，打破多重界線。（天馬行空提供）電影《他們將化作塵埃》穿插了多段精緻炫目的現代歌舞演出，以前衛大膽的方式，打破多重界線。（天馬行空提供）

導演卡洛斯表示自己一直非常關注「死亡」這項人生課題，當時正面臨祖母過世的傷痛，讓他開始思考「當人即將走向生命終點時，所要面對的心境與處境是什麼？」於是便著手創作了這個故事。

卡洛斯也坦言，許多關於死亡的電影都與悲傷有關，著重於探討如何應對親人、摯愛的離世，但《他們將化作塵埃》希望更進一步探討的是人要如何面對「自己將不復存在的事實」，「這是一個非常抽象的概念，所以我認為結合音樂劇的方式呈現很有意義，我也對那些在面對絕症時做出抉擇的角色很感興趣。」

電影《他們將化作塵埃》描述一對愛侶面對即將到來的人生終章，該如何以最華麗的方式謝幕。（天馬行空提供）電影《他們將化作塵埃》描述一對愛侶面對即將到來的人生終章，該如何以最華麗的方式謝幕。（天馬行空提供）

他最後表示：「我相信音樂和舞蹈可以把人帶到語言無法形容的地方，可以讓我們更客觀地看見死亡是怎麼一回事。」《他們將化作塵埃》將於10月17日在台上映。

