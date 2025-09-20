晴時多雲

娛樂 電影

靠創作療傷意外拍出年度黑馬！《凶器》導演感謝史蒂芬金、大衛芬奇大師加持

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由恐怖片新秀導演札克克瑞格執導的最新驚悚懸疑電影《凶器》，以原創又毛骨悚然的劇情席捲影迷，在全球叫好叫座，票房已突破2.6億美元（約台幣78.62億），被影迷盛讚為「年度黑馬恐怖片」。

編導克瑞格分享，《凶器》的靈感源自他生命中最艱難的時刻——在進行前作《宿劫》後製期間，摯友因意外離世，悲痛令他開始以寫作作為情緒出口：「我不是為了拍電影，而是想把心裡的毒素排出來。」

導演札克克瑞格（左）和茱莉亞加納合作《凶器》。（CATCHPLAY+ 提供）導演札克克瑞格（左）和茱莉亞加納合作《凶器》。（CATCHPLAY+ 提供）

克雷格坦言，自己一開始完全不知道故事走向，只是不斷自問：「孩子們為什麼消失？他們去了哪裡？」他也引用恐怖大師史蒂芬金的比喻：「作家就像古生物學家，一塊塊挖掘恐龍骨頭，直到看見牠的全貌。」這種「發掘式創作」讓他在探索中完成了這個令人顫慄的原創故事。

除了從史蒂芬金身上汲取創作啟發，克瑞格也感謝名導大衛芬奇在籌備與後期製作中給予許多寶貴建議，從拍攝前的鏡頭與準備，到後製剪輯的技巧，都讓《凶器》更加精煉完美，甚至在片尾名單中特別向芬奇致謝。

導演札克克瑞格拍攝《凶器》叫好又叫座。（CATCHPLAY+ 提供）導演札克克瑞格拍攝《凶器》叫好又叫座。（CATCHPLAY+ 提供）

克瑞格說：「芬奇導演真的幫了我很多，他看完片子後提供許多建設性的意見。我原以為拍到什麼就只能用什麼，沒辦法事事要求完美，但他告訴我：『作品永遠可以再更好，你手邊其實還有很多工具，只是你可能還沒想到要用。』這句話真的帶給我極大的啟發。」《凶器》將於9月25日飆速上架CATCHPLAY+ 串流平台。

