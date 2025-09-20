印尼日惹登世界文化遺產 《南國啟示錄2》揭皇室守護祕辛

〔記者李紹綾／台北報導〕導演劉嵩耕耘紀錄片領域30餘年，屢獲金鐘獎肯定，近來推出《南國啟示錄》第二季第三集，深入印尼爪哇島中南部的城市「日惹」，這座有「世界蠟染之都」美譽的文化重鎮，不僅保存了深厚的傳統藝術與哲學，更展現當地居民對生命、信仰與家鄉的深切認同。

皮影戲藝術家。（公視《南國啟示錄》提供）

日惹作為爪哇文化藝術的核心，完整保存蠟染、宮廷舞蹈、皮影戲等傳統工藝，宛如一座「活著的博物館」。2023年，日惹「哲學軸線」更被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，這條貫穿南北的軸線象徵人類生命的旅程，從南方海岸的誕生、歷史街區的成長，到最北端默拉皮火山的歸返，體現日惹對生命哲學的深刻體悟。

印尼日惹大清真寺。（公視《南國啟示錄》提供）

日惹皇室歷代守護爪哇文化，現任蘇丹十世更以「開放」策略，讓年輕人接觸皇宮文化。日惹皇宮五公主 Gusti Kanjeng Ratu Bendara 表示：「旅遊沒有界限、文化沒有限制，在古老的包裝下，我們將重新詮釋文化。」透過開放學習宮廷舞蹈、皮影戲等藝術，皇宮正與年輕世代建立更深連結。

印尼日惹的蠟染小販。（公視《南國啟示錄》提供）

清真寺不僅是日惹的地標，也是文化的重要核心。考曼社區長老 Bimo Vnggul Yudo 強調：「在神面前不論階級與財富，對於穆斯林來說虔誠才是最重要的。」而大清真寺則不僅是禮拜場所，更是知識傳遞與社會關懷的中心。

印尼老村婦製作蠟染。（公視《南國啟示錄》提供）

在文化保存方面，2014年日惹被評選為「世界蠟染之都」。吉裡洛約社區在地震後啟動「日惹遺產崛起」工藝復振計畫，協助婦女就業並將蠟染技藝推向國際。帕庫阿拉曼皇宮皇后 G.K.B.R.A.A. Paku Alamu 直言：「蠟染是一種我們必須保留並持續發展的文化傳統。」蠟染工匠則以「愛的能量」投入創作，讓這項古老工藝在時代洪流中持續綻放。

印尼傳統舞蹈舞者。（公視《南國啟示錄》提供）

除了皇室與工藝師，青年世代與大學學者也積極參與文化保存。日惹UGM大學推動「社區即課堂」計畫，修復因2006年地震坍塌的傳統房屋，藉此培養學生跨領域的文化保存觀念。Sita教授指出：「遺產保護必須整體、綜合並跨領域合作，才能真正延續。」

攝影師與印尼日惹的遊行民眾。（公視《南國啟示錄》提供）

《南國啟示錄》第二季第三集，將透過劉嵩導演與團隊溫暖細膩的鏡頭語言，呈現印尼日惹如何將傳統文化轉化為凝聚家鄉的力量，並在多元共生中展現人類生命週期的哲思。9月23日週二晚間十點於公視、9月24日週三晚間十點於華視播出。邀請觀眾一同走入印尼日惹，見證這段文明旅程與守護文化的奇蹟。

